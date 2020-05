Madagascar: Musique - Dyva se relance avec « Vadiko »

Dyva envisage de réaliser un featuring avec un artiste malgache très connu du grand public.

« C'est en restant à la maison que je trouve le calme et l'inspiration », a-t-elle fait savoir avec un sourire rassurant. Dyva est une jeune artiste émergente et presque polyvalente. Une polyvalence qui attire l'attention du producteur Davalt. Leur rencontre inspirera le nouveau morceau «Vadiko» dans lequel la chanteuse s'ouvre dans une autre sonorité qu'est le zouk-love. La jeune femme s'est adaptée facilement à son nouveau rythme. La mélodie et sa voix sont en parfaite harmonie. Véritable styliste du son, elle prouve que la musique urbaine malgache n'a pas fini d'évoluer. Elle explore notamment sa vie dans ses œuvres à travers ses clips et ses compositions originales.

Comme toutes ses camarades de classe, Dyva aime chanter et participe à plusieurs petites compétitions musicales. Elle a une culture musicale au-dessus de la moyenne. Les chansons des années trente et cinquante l'ont bercées depuis son jeune âge. Mais, l'idée de devenir chanteuse était tardivement apparue. C'est en 2018 que tout a débuté pour la jeune femme. Elle décide de se lancer dans la musique sans savoir par où commencer. Cependant, elle entame timidement sa carrière avec deux titres. Très à l'aise dans le Rnb, elle sort « Tsy adinoko », et « Za tsy te hody ». Ces chansons ne s'affichent pas dans les classements musicaux mais ont fait couler les larmes de bon nombre d'adolescents. En écoutant ses textes, l'auditeur perçoit qu'elle a les atouts pour devenir une grande star et une « icône » de la musique urbaine malgache.

Le mélange et le syncrétisme musical sont en vogue depuis quelque temps en Afrique en général et dans la Grande Île en particulier. Ainsi, Dyva trace son propre chemin dans la sonorité malgache en alliant ses influences musicales afro-américain. Charmante et séduisante, elle impressionne le public. Mais, la route est encore longue pour cette nouvelle étoile. Pour avoir de la place dans le monde de la musique à Madagascar, l'interprète de "Vadiko" va devoir ménager sa monture. Elle doit également éviter la monotonie, une "épidémie" qui ravage plusieurs artistes malgaches de nos jours.