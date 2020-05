Madagascar: Épidémie - Appel de détresse des habitants de Moramanga

Quinze cas de Covid-19 sont détectés à Moramanga, en quelques jours.

La population lance un appel de détresse, devant la propagation de l'épidémie dans leur ville. Elle se sent délaissée. « Nous n'avons pas encore bénéficié de l'appui de l'État, alors que le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Nous demandons la distribution gratuite du Covid-Organics. Dans les pharmacies, ce produit est très demandé et limité», lance un habitant de la ville, hier. D'autres réclament des aides pécuniaires pour subvenir à leurs besoins quotidiens. «Pourquoi à Antananarivo ou à Toamasina, les ménages vulnérables bénéficient-ils du Tosika Fameno ou du Vatsy tsinjo , et pas nous ? Nous sommes aussi vulnérables qu'eux. Certains d'entre nous sont au chômage. Beaucoup ont du mal à trouver leur nourriture quotidienne », lancent des commerçants.

Des professionnels de santé ont, de leur côté, signalé que l'hôpital du district n'est ni aménagé ni équipé pour prendre en charge des patients infectés par le Covid-19. Les onze cas déclarés par le Centre de commandement opérationnel (CCO), hier par exemple, sont confinés chez eux, alors qu'ils devraient être hospitalisés. L'un d'eux présenterait déjà les symptômes de la maladie. «L'hôpital n'est pas disposé à les accueillir. Déjà l'infrastructure ne le permet pas. Les toilettes sont communes. Nous n'avons pas de respirateur. Les équipements de protection individuelle sont insuffisants. L'hôpital ne dispose pas protocole de soin, encore moins du Covid-organics», révèle une source.

La demande de transfert de ces cas contacts dans les hôpitaux qui prennent en charge les victimes du Covid-19 à Antananarivo, aurait déjà commencé. Leur évacuation attendrait encore l'accord des responsables dans la capitale. Du reste, les cinq porteurs du virus détectés à Moramanga depuis vendredi, sont déjà sous traitement à Antananarivo.

Le gouverneur d'Alaotra-Mangoro, le Dr Richard Ramandehamanana, précise que l'État n'abandonne personne. « Nous voyons déjà l'effort fourni par l'État dans la lutte contre cette maladie. En outre, nous ne sommes pas obligés d'attendre son intervention. En tout cas, des personnes élues et nommées ainsi que des entreprises implantées dans la région, apportent leur aide aux plus vulnérables », fait-il remarquer.

Le passage à Moramanga très surveillé

L'entrée et la sortie du district de Moramanga sont très réglementées. Deux barrages sanitaires sont implantés, l'un à Marozevo et l'autre à Beforona, pour effectuer le contrôle sanitaire de toutes les personnes qui entrent et sortent de ce « carrefour ». La région d'Alaotra-Mangoro prend en charge le transport et le repas des agents de santé qui travaillent dans ces barrages, ouverts 24 heures/24. Des agents communautaires sont, par ailleurs, recrutés pour surveiller les contacts et les personnes confinées.