Madagascar: Les Malgaches appelés à différentes élections

Philibert Tsiranana fonde le Parti social démocrate, en 1956, après avoir été élu député de Madagascar le 2 janvier de la même année, dans la troisième circonscription (côte Ouest) de la Grande île.

Au cours des mêmes élections législatives, le collège malgache de la deuxième circonscription (côte Est) choisit Roger Duveau pour le représenter. « Amnistie, réforme, suffrage universel, indépendance » sont les points forts discutés dans le deuxième collège durant la campagne électorale, lit-on dans le livre d' Histoire de Madagascar destiné aux lycéens des classes Terminales, en 1967.

En même temps, en France, les législatives de 1956 donnent aux partis de gauche une position plus forte. Dans le ministère de Guy Mollet, Gaston Defferre, socialiste comme le nouveau chef du gouvernement, devient ministre de la France d'Outre-mer. En juin 1956, l'Assemblée vote la « Loi-cadre » élaborée par ce dernier, qui transforme l'organisation politique interne des Territoires d'Outre-mer.

Dans la Grande île, la Loi-cadre met en place un nouvel édifice organisé sur la division provinciale de la Grande île. Ainsi, le suffrage universel est proclamé. Les assemblées seront désormais élues par tous les citoyens réunis en un collège unique. Et les femmes votent aussi ! Une sixième province, celle de Diego-Suarez, six Assemblées provinciales traitent alors les questions à l'échelon provincial. Une Assemblée législative, émanant de toutes les régions de l'ile, siège à Antananarivo. « Consultative, elle n'a en principe aucune attribution politique précise, mais exerce des prérogatives administratives. »

Huit ministres, élus par l'Assemblée législative, forment le Conseil de gouvernement de Madagascar. Ils désignent leur vice président. Le haut-commissaire est président de ce Conseil. L a République française conserve les services d'intérêt général, pour ne pas dire « domaines stratégiques », c'est-à-dire la politique étrangère, la sécurité intérieure, les finances et la monnaie. « La Loi-cadre n'est donc pas l'instrument juridique d'une révolution », écrivent les auteurs de l'ouvrage d'histoire destiné aux classes Terminales. Pourtant, ajoutent-ils, elle contre dit l'esprit de la Constitution de 1946, en préparant le fédéralisme. « Le chemin de l'autonomie était largement ouvert dans la mesure où l'Assemblée législative territoriale pourrait devenir un véritable Parlement.»

En 1957, les institutions prévues par la Loi-cadre sont installées. Les élections aux Assemblées provinciales se déroulent en avril 1957. Elles provoquent, dans chaque province, des campagnes électorales durant lesquelles se dégagent des options politiques qui portent au premier plan des personnalités. Norbert Zafimahova à Fianarantsoa et Charles Emile à Toliara font triompher l'Union démocratique et socialiste malgache. Philibert Tsiranana et le PSD remportent une victoire absolue à Mahajanga. Toamasina et Antsiranana élisent des leaders syndicalistes et plusieurs anciens membres du Mouvement démocratique de la rénovation malgache, MDRM, comme Justin Bezaza, ancien conseiller de la République. À Antananarivo, Stanislas Rakotonirina l'emporte sur le thème de « l'Indépendance immédiate ».

L'Assemblée législative de Madagascar, en réunissant les élus de toutes les provinces, leur permet en ce mois de mai 1957, de confronter leurs conceptions. Les interventions des députés malgaches à l'Assemblée nationale française, au début de l'année, posent fermement le problème : « La Loi-cadre devrait apporter aux Malgaches des avantages réels et constituer une étape importante sur le chemin de l'autonomie », Philibert Tsiranana, tout en dégageant l'importance de la régionalisation en matière économique et sociale, affirme « avec fermeté », l'Unité malgache.

Autour du secrétaire général du Parti social démocrate, PSD, se regroupent alors de nombreux parlementaires tels Norbert Zafimahova, Charles Emile et leurs amis. Cependant, au Congrès de Toamasina, au moment même où le ministre Gaston Defferre arrive à Antananarivo pour présenter la Loi-cadre, nait l'Antokon'ny Fahaleovantenan'i Madagasikara, AKFM. « Opposé à la provincialisation qu'il accuse de tendre vers une balkanisation de la Grande île, le nouveau parti et ses sympathisants rejettent la Loi-cadre. » Ils souhaitent une procédure plus rapide pour recouvrer l'Indépendance. « La majeure partie des représentants de Tananarive, soutenus par une presse virulente, adhèrent à l'AKFM. » Celui-ci affirme que la Loi-cadre n'est que la « loi-gadra », un instrument qui enchaîne, alors que le secrétaire général du PSD défend la même loi. Le 27 mai 1957, le premier Conseil de gouvernement porte Philibert Tsiranana à la vice-présidence.