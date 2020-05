Cote d'Ivoire: Coronavirus/Education nationale - Kandia Camara prépare la reprise des cours

La décision du président Alassane Ouattara de rouvrir l'école à l'intérieur du pays, a mis le cabinet du ministère de l'Education nationale en grandes activités.

Le directeur de cabinet Kabran Assoumou a reçu, ce jeudi 14 mai, à la Salle de Conférence du ministère, les partenaires sociaux du système éducatif, a l'effet de les informer des réaménagements effectués par le ministère.

Après lui, la ministre Kandia Camara a présidé une réunion préparatoire de la reprise avec les 41 directeurs régionaux que compte le pays par vidéoconférence.

Il s'en est suivi la mise en place de quatre (04) commissions de réflexion avec l'appui technique de l'Unicef.

A savoir : la commission administration, pilotée par la directrice des Ecoles, Lycées et Collèges (Delc), la commission pédagogie, dirigée par le directeur de la Formation continue (Dpfc) ; la commission Santé et Transport, sous la houlette du directeur de Cabinet Kabran Assoumou et enfin la commission communication et mobilisation Communautaire pilotée par le directeur de l'animation et de suivi des Coges (Daps-Coges).

Ces commissions doivent rendre techniquement et opérationnellement possible le retour des élèves, des enseignants et des personnels administratifs confinés à Abidjan. Mais mieux réfléchir sur toutes dispositions pratiques pour une reprise réussie des cours.

Il s'agira pour les experts de ces commissions de prendre en compte les différentes donnes de mesures barrières à la reprise des cours.

« Beaucoup de choses vont changer. Et cela nous impose des réaménagements conséquents », a soutenu Mme la directrice des Ecoles, Lycées et Collèges, responsable de la commission administration.

Au regard des travaux de ces commissions certains changements tel que la révision de l'emploi du temps, l'allègement du contenu pédagogique l'occupation des classes et de la cour de récréation ainsi que le transport des élèves et enseignants vers leurs lieux de résidence, sont envisagés.