Cote d'Ivoire: Modernisation de l'administration ivoirienne - Le ministre Roger Adom mesure l'importance des défis à relever

« En somme, nous avons pour mission de créer des conditions favorables à une administration efficace et compétitive pour la satisfaction des usagers... », indiquait, hier, le nouveau ministre de la Modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Roger Adom.

Et ce, au cour de la cérémonie de passation de charges supervisée par le secrétaire général adjoint du gouvernement, Charlemagne Dah.

En annonçant ainsi la couleur, le ministre Roger Adom affichait sa ferme volonté de faire corps, dans ses nouvelles fonctions, avec la politique du Président de la République et du Premier ministre qui est « de rechercher constamment la qualité des institutions et la satisfaction de l'usager-client pour l'atteinte des résultats de développement escomptés ».

Une telle ambition ne peut s'atteindre qu'à partir d'une matrice d'actions. C'est pour cela que Roger Adom rappelle les principales de son département ministériel.

Il s'agit de moderniser l'action de l'administration, promouvoir la transparence et l'éthique dans la gestion publique, adapter la formation à l'évolution des missions de l'administration, élaborer la politique d'informatisation de l'administration et renforcer le suivi-évaluation et l'imputabilité.

Appel à la remobilisation

A cela, il faut ajouter la poursuite et l'achèvement des grands projets en cours. Face donc à l'importance et l'immensité des défis à relever, Roger Adom a saisi l'occasion de la passation des charges pour lancer un appel à la remobilisation de ses nouveaux collaborateurs qu'il invite à travailler avec conviction et détermination.

« Nous devrons adopter une nouvelle stratégie interne de résultat, une culture privilégiant les performances de travail, la compétence, la proactivité, l'esprit d'équipe, l'exemplarité et le respect de la hiérarchie », conseille Roger Adom.

Qui promet de se vêtir de ses habits du secteur privé d'où il totalise une trentaine d'années d'expériences, pour mener avec « vigueur, rigueur, honneur et intégrité », ses nouvelles fonctions.

Le nouveau ministre de la Modernisation de l'administration et de l'innovation du service public a rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs, surtout à la ministre Raymonde Goudou-Coffi pour les efforts consentis au service de la modernisation de l'administration, mais surtout « pour ses qualités managériales et son leadership ».

En transmettant les dossiers à son successeur, la désormais ministre de la Culture et de la francophonie, Raymonde Goudou-Coffie, a rappelé les acquis de la modernisation de l'administration ivoirienne.

Il s'agit, entre autres, de la mise en place du portail citoyen « miliê », qui est une plateforme destinée à recevoir les requêtes des citoyens, en assurer le traitement ainsi que le suivi, la dématérialisation des procédures administratives, l'élaboration de la charte de l'accueil dans l'administration publique.

Toutefois, d'autres chantiers, dont l'élaboration de la politique nationale de l'informatisation des services publics. La ministre sortante a par ailleurs félicité ses désormais ex-collaborateurs pour leur engagement au travail.

Les deux ministres ont chacun traduit leur reconnaissance au Président de la République et au Premier ministre pour la confiance placée en leur personne.