Congo-Kinshasa: Linafoot - JS Groupe Bazano sort grand perdant

Si la décision prise par la Fédération congolaise de football association (Fecofa), a été saluée par certains clubs, en tout cas, ce n'est pas le cas pour la Jeunesse Sportive Groupe Bazano qui, logiquement, sans même porter des lunettes pour voir très bien, sort perdant.

Une très belle équipe de Bazano conduite cette saison par le coach Daouda Lopembe méritait mieux que la 5ème place lui attribuée par la FECOFA.

Son président, Meschak Kasongo Mabwisha qui n'en reviens pas, laisse entendre que si Bazano participera la saison prochaine dans ce qu'il appelle "théâtre de la Fecofa", ce sera sans lui. Meschak Kasongo crie à une injustice terrible.

Tenez, la Jeunesse Sportive Groupe Bazano n'a jamais aussi disposé d'une très bonne équipe comme cette saison. La formation lushoise a commencé le championnat en battant les équipes comme Saint Eloi Lupopo 1-0, le 2 octobre 2019, à Lubumbashi.

Une semaine plus tard, soit le 9 octobre 2019, elle a battu Dcmp 2-1, toujours, au stade Kibasa Maliba, à Lubumbashi. En déplacement à Kinshasa, le 23 octobre, elle a tenu V.Club en échec 1-1 au stade de Martyrs.

De passage à Mbuji-Mayi, le 9 févier, Sanga Balende en a eu pour son compte, à Kashala Bonzola (1-0). Contre Mazembe dans son sanctuaire, c'était un grand derby lushois de la saison où Mazembe ne s'était contenté que d'un score étriqué 1-0. Bien que battu, Bazano n'avait pas démérité dans ce match.

Et, contre d'autres équipes, Groupe Bazano nageait comme un poisson dans l'eau. Ce qui a fait qu'à la mi- saison, Daouda Lopembe et ses poulains soient classés à la deuxième position au classement derrière le Tout-Puissant Mazembe.

A la phase retour, emmené par son buteur maison Pongo Bomolo, Bazano n'a pas baissé les bras. La Jeunesse Sportive a continué avec le même élan faisant un total de 11 victoires, 4 matches nuls et 4 défaites en 19 matches joués.

Une prestation qui lui a valu la 5ème place avec 37 points, à la suspension du championnat, le 16 mars 2020.

Ici, Bazano valait encore plus parce que V.Club, Maniema Union et Dcmp qui venaient avant lui au classement, comptaient respectivement : 48 points pour 23 matches, Maniema Union 46 points pour 21 matches, et enfin, Dcmp 42 points pour 21 matches.

Pour Bazano, l'objectif était les trois premières places et il le méritait mieux au regard de ce nombre réduit des matches joués. Dommage que cela puisse paraître, Groupe Bazano verra ses rêves brisés. Il n'ira plus l'année prochaine en Afrique.

La réaction du président Meschak Kasongo

«C'est une décision injuste, mon équipe n'a jamais sollicité un quelconque report de match pendant la compétition. Dans ses calculs, la linafoot a tout planifié pour que Bazano n'ait pas le même nombre de matches avec les équipes kinoises de sa tendance.

De la sorte, les équipes de la zone Est appelés à affronter Bazano à Lubumbashi et à domicile, se sont illustrées par des sollicitations et des demandes de report. Au finish, c'est la JS Groupe Bazano qui en sort sacrifiée », a réagi le président Kasongo Mabwisha.

D'ailleurs, bien avant l'arrêt du championnat, faut-il préciser, Bazano faisait plus de deux semaines sans jouer le moindre match. Son tout dernier match était le 1er mars 2020 contre Lubumbashi Sport (1-0). Et, de là jusqu'à l'arrêt du championnat le 16 mars, Bazano ne faisait que croiser les bras.

Par conséquent, Kasongo Mabwisha a décidé de jeter l'éponge : « la saison prochaine, peut-être, d'autres dirigeants prendront les commandes de Bazano.

Avec notre comité, c'est fini, car totalement déçu d'une décision dont on ignore les tenants et les aboutissants. C'est une machination car, on s'est rendu compte qu'avec le calcul de la moyenne des matches joués, certains clubs préférés et ciblés seraient bien loin de la fourchette de sauvetage et que Bazano se retrouverait parmi les représentants congolais aux prochaines échéances africaines. C'est triste et honteux !», s'est-il exclamé.