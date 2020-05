Ile Maurice: Déconfinement partiel - Le point sur tout ce qui reprend ce vendredi 15 mai

Annoncé depuis le 1er mai, le déconfinement partiel débute aujourd'hui, vendredi 15 mai. Vous pourrez à nouveau aller chez le coiffeur, payer vos factures d'électricité ou d'eau physiquement. Ci-dessous le point sur les services qui reprennent :

Services publics :

Central Electricity Board (CEB). les bureaux de service clientèle et les caisses du CEB ouvriront aux heures habituelles (8 h 30 - 16 heures) en semaine et les samedis, exceptionnellement, aux mêmes heures ouvrables. Toutefois, vous devrez vous y rendre en respectant l'ordre alphabétique déjà établi pour les supermarchés, soit : A-F lundi et jeudi, G-N mardi et vendredi et O-Z mercredi et samedi. Vous devrez vous munir d'une pièce d'identité et le port du masque sera obligatoire. La lecture des compteurs d'électricité reprend également aujourd'hui. Vous pouvez cependant toujours payer vos factures en ligne.

Central Water Authority (CWA) : les caisses seront à nouveau opérationnelles pour le paiement des factures. Les heures d'ouverture seront de 8 h 45 à 15 h 15 en jour de semaine et de 8 h 45 à midi le samedi, jusqu'au 27 juin. Là aussi, il faudra respecter l'ordre alphabétique, avoir votre carte d'identité et porter un masque.

Mauritius Post Office : tous les bureaux de poste pour les services postaux et non-postaux rouvrent (remise des colis, renouvellement de la déclaration, paiement des factures de CEB et CWA...). Là aussi, l'ordre alphabétique est de rigueur pour vous y rendre.

Mauritius Telecom (MT) : six Telecom Shops seront ouverts. Il s'agit de ceux de Telecom Tower à Port-Louis, de Rose-Hill, de Flacq et de Curepipe (de 9 heures à 16 heures du lundi au samedi) ainsi que de Grand-Baie La Croisette et Bagatelle Mall (de 9 h 30 à 18 heures du lundi au samedi). Et toujours en respectant l'ordre alphabétique et en portant un masque. La distanciation sociale devra être respectée, votre température sera prise et des gels désinfectants seront à votre disposition.

Transport :

Le métro a repris ce matin à 6 heures. Durant les heures de pointe (6 heures à 10 heures, et 14 h 30 à 19 heures), les voyageurs devront produire leur Work Access Permit. Le tram roulera de lundi à dimanche, de 6 heures à 19 heures. Les consignes sanitaires seront respectées et le public devra s'y conformer.

Les autobus aussi vont avoir des mesures sanitaires strictes : porter des gants, un masque, se désinfecter les mains et respecter la distanciation sociale en vous asseyant sur les sièges autorisés. Ils rouleront de 5 heures à 21 heures.

A noter que les personnes âgées seront acceptées dans les transports publics hors des heures de pointe.

Les taxis ne pourront avoir plus de trois passagers. Plus de détails sur : http://nlta.govmu.org/English//DOCUMENTS/COMMUNIQUE%20PUBLIC%20TRANSPORT%20ARRANGEMENTS.PDF

Supermarchés :

Dorénavant les horaires d'ouverture des supermarchés sont de 9 heures à 20 heures (ils restent fermés le dimanche), toujours par ordre alphabétique.

Autres commerces/services :

Vous pourrez vous rendre : chez le coiffeur, à la quincaillerie, dans les boulangeries, chez le boucher ou le poissonnier et à la banque, par ordre alphabétique. Ainsi qu'à la pharmacie et dans les stations-service, sans restriction par le nom.

Contactez votre banque pour plus de détails sur les agences. La MCB par exemple, a 34 agences ouvertes depuis mercredi 13 mai, de 9 heures à 14 heures, du lundi au vendredi (hors jour férié). Les agences de Montagne Blanche, Plaine des Papayes et Stanley restent fermées.

Toutes les agences de la SBM sont également ouvertes depuis mercredi, de 9 h 30 à 13 heures en semaine et celles de Port-Louis (main), Flacq, Mahébourg, Goodlands, Rose-Belle, Rose-Hill, Vacoas sont ouvertes les samedis de 9 h 30 à 11 heures.

A noter que les moins de 18 ans ne sont pas autorisés à se déplacer, sauf urgence.

De plus, les cours de justices restent fermées, sauf dans des cas particulièrement urgents.