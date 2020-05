Cameroun: Évolution de la pandémie - 151 nouveaux cas, 14 guérisons

Chiffres communiqués hier au Centre des opérations et des urgences de santé publique de Yaoundé, par le Dr Fanne Mahamat Ousman au cours du point de presse quotidien.

151 nouveaux cas positifs : quatre dans la région du Sud-Ouest, six au Nord-Ouest, 28 au Littoral, 33 à l'Est et 80 au Centre. Par ailleurs, le tableau affiche un décès de plus et 14 nouvelles personnes guéries.

Telle est la situation épidémiologique dans le pays, présentée hier au cours du point de presse quotidien par le Dr Fanne Mahamat Ousman, directeur de la Promotion de la santé au ministère de la santé publique (Minsanté).

Au regard des chiffres sans cesse croissants, et afin de déterminer de nouvelles orientations, visant le contrôle et l'élimination rapide du Covid-19, le Dr Fanne Mahamat a précisé que le gouvernement de la République et ses partenaires menaient régulièrement une évaluation des actions menées dans le pays.

« Nos, équipes continuent de se déployer sans relâche, nonobstant les obstacles et risques encourus, travaillant en phase de manière concertées, pour atteindre l'objectif premier, celui de sauver des vies », a-t-elle indiqué.

S'adressant aux personnels de santé, acteurs au premier rang de la lutte contre cette de pandémie, Dr Fanne Mahamat a assuré que des mesures de prévention de contrôle de l'infection pour assurer leur protection sont prises.

Par la même occasion, elle leur a adressé les encouragements du ministre de la Santé publique Manaouda Malachie.

Par ailleurs, comme évoqué mercredi dernier par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, lors de la communication gouvernementale sur les mesures d'assouplissement et le soutien à l'économie nationale, dans le cadre de la stratégie nationale de riposte contre la Covid-19 au Cameroun, « les récentes mesures ont pour finalité le maintien de l'équilibre judicieux entre l'exigence de sécurité sanitaire des populations et la sauvegarde de la vitalité socio-économique du pays », a rappelé le directeur de la Promotion de la santé.

Occasion saisie pour rappeler aux populations que l'épidémie sévit toujours. « Nous devons plus que jamais être très vigilants et respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement. Notamment le port du masque de protection obligatoire, le lavage régulier des mains et le respect de la distanciation physique », a-t-elle conclu.