Cameroun: Sud - La situation des alertes sous contrôle

Les cas sous investigation et les prélèvements effectués au 10 mai appellent à plus d'engagement dans la sensibilisation des communautés.

La situation des cas suspects et confirmés de Covid-19 dans le Sud appelle à plus de conscience et de responsabilité des populations.

Les données disponibles à la délégation régionale du ministère de la Santé publique pour le Sud (Minsanté-Sud), à Ebolowa, signalent 97 cas à suivre, pour 78 cas suivis, avec un taux de suivi des contacts de 85,85%.

Par ailleurs, toujours des sources proches du Minsanté-Sud, on relève 109 alertes reçues ces derniers jours, pour 91 cas suspects, 20 cas confirmés, cinq guéris et zéro décès, soit un pourcentage de cas confirmés de 19%.

Avec une évolution de trois cas confirmés symptomatiques, et neuf asymptomatiques, pour 106 nouveaux prélèvements dont neuf résultats en attente.

Pour les acteurs de la lutte contre le Covid-19, avec en tête, le comité de veille, que préside le gouverneur Félix Nguélé Nguélé, il faut d'abord continuer la sensibilisation dans les médias. Mettre un accent sur la communication de risque et un engagement communautaire et ce, en langues du terroir.

Puis, rendre opérationnel le site de confinement des cas asymptomatiques de Ngalan, en zone périphérique de la ville.

Et ensuite, identifier et aménager des sites de confinement et de prise en charge des personnels de santé, qui seraient des cas confirmés éventuels des districts de santé de Kribi, Ebolowa et Sangmelima.

De l'avis des autorités administratives et les responsables de santé de la région, il ne faudrait surtout pas perdre de vue, le respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le gouvernement, pour limiter la propagation du coronavirus. Il s'agit d'un rappel important à l'endroit des populations du Sud.