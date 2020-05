Ile Maurice: Déconfinement progressif - Cim Finance rouvre en partie

Vous avez un emprunt à rembourser auprès de Cim Finance et n'avez pas pu le faire en ligne ? La société rouvre sept succursales, ce vendredi 15 mai.

Les bureaux de Port-Louis, Curepipe, Vacoas, Rose-Hill, Flacq, Goodlands et Mahébourg seront ouverts du lundi au samedi entre 9 heures et 16 heures. Les clients doivent respecter les jours de sortie par ordre alphabétique (A-F: lundi et jeudi ; G-N: mardi et vendredi ; O-Z : mercredi et samedi). Le port du masque est obligatoire, tout comme la distanciation sociale.

L'institut financier a renforcé les mesures préventives visant à protéger ses équipes et ses clients, et un service minimum dédié principalement aux paiements des mensualités sera proposé. «La réouverture de nos comptoirs se fera de manière progressive et par phase, car nous souhaitons continuer à servir nos clients dans le strict respect des consignes des autorités. Depuis le début de la pandémie, nous avons entrepris plusieurs initiatives visant à leur faciliter la vie, notamment à travers le rééchelonnement des délais de paiement, et la mise en place d'alternatives numériques pour qu'ils règlent leurs factures sans bouger de chez eux. D'ailleurs, nous demandons à ceux qui peuvent avoir recours à ces moyens d'éviter de venir à nos bureaux... », souligne Mark van Beuningen, Group Chief Executive Officer de Cim.

Il précise qu'aucune nouvelle demande de prêt ne sera traitée pour le moment. Cependant, des guichets spécifiques ont été mis en place pour les demandes d'informations et de rééchelonnements à la succursale de Port-Louis.