Sénégal: COVID 19 - 1323 malades sous traitement, 84 nouveaux cas et 1 décès

À la date du jeudi 14 mai, 1323 Sénégalais sont hospitalisés dans les différents centres de traitement dédiés à la prise en charge des malades de Covid-19.

Du 02 mars, début de l'infection au Sénégal, à la date d'hier, 2189 cas ont été enregistrés dont 1908 cas contacts suivis par les services sanitaires, 195 cas communautaires et 86 cas importés.

Le bilan nécrologique s'alourdit au quotidien et après 74 jours d'épidémie, le pays a enregistré 23 cas de décès dont le dernier a été établi hier, jeudi.

Pour le traditionnel point de la situation épidémiologique, la directrice de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a annoncé : « sur 992 tests réalisés, 84 échantillons testés sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,46% ».

Et de préciser: « 73 cas sont issus des cas contacts suivis par nos services et 11 cas sont issus de la transmission communautaire ».

La patronne du Comité national de gestion des épidémies (Cnge) a également renseigné sur la répartition des cas communautaires.

« 01 cas à Médina, 01 à Grand Yoff, 01 à Patte d'Oie, 01 à Amitié II, 01 à Gueule Tapée, 01 à Guediawaye, 01 à Nioro, 01 à Ziguinchor et 03 cas à Touba » a-t-elle indiqué.

Et d'ajouter : « 60 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, et déclarés guéris », et « 06 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation, 01 à l'hôpital de Fann, 04 à l'hôpital Principal de Dakar et 01 à l'hôpital de Ziguinchor ».

Non sans rassurer sur l'état des patients hospitalisés dans les différents centres de traitement. Par ailleurs, « le Sénégal a enregistré le 23e cas de décès à la date du jeudi 14 mai à 05h00mm à l'hôpital Principal de Dakar », a renseigné la directrice de la Santé publique. Et de poursuivre : « il s'agit d'un homme âgé de 74 ans et résidant au Parcelles Assainies ».

Au total, le Sénégal peut se féliciter cependant d'avoir guéri 842 malades de Covid-19 à la date d'hier, jeudi 14 mai, tout en déplorant donc la perte de 23 personnes atteintes par cette maladie.

Si la capitale reste la région la plus affectée par le virus, la ville sainte de Touba revient dans le malheureux trio qui dessine le podium des districts les plus affectés avec 272 cas et plus d'une cinquantaine de cas communautaires.