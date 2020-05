Sénégal: Performance et numérisation des reseaux mobiles - COVID-19 entraine un boom

La pandémie Covid-19 a entraîné un boom inédit au niveau de l'utilisation des outils de communication. Les TIC ont joué même un rôle clé pour sauver des vies, tandis que d'autres ont aidé à sauver des entreprises, à soutenir les services publics de santé et de bienêtre et à faciliter la reprise après cette crise sanitaire. C'est ce qu'a déclaré Nora Wahby, directrice d'Ericsson Afrique de l'Ouest et Maroc dans une rencontre webinaire sur les médias.

En échange webinaire avec les journalistes du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, Nora Wahby, directrice d'Ericsson Afrique de l'ouest et Maroc a déclaré qu'«en ces temps difficiles, les prestataires de services concentrent leur attention sur la résolution de la myriade de défis créés ou intensifiés par la pandémie».

Sous ce rapport: «il est extrêmement important de veiller à ce que les opérateurs tiennent compte de l'importance de planifier et d'optimiser leurs réseaux».

Car, dira-t-elle: «Le webinaire est un moyen de rester proche des clients et de les soutenir dans toutes les circonstances, de la réorganisation du réseau et de la réaffectation des actifs, à la gestion des capacités et des performances dans cette situation de crise.»

Les technologies cellulaires, à large bande fixe et sans fil sont toutes essentielles pour aider les entreprises de toutes tailles à continuer de fonctionner à distance...

Face à une telle situation, elle dira: «La réponse de conception et d'optimisation du réseau d'Ericsson aide les fournisseurs de services à gérer les modèles de trafic changeants pour maintenir une connectivité hautement performante grâce à une approche à plusieurs volets qui couvre un soulèvement immédiat du réseau, la planification, le dimensionnement et un test de lecteur virtuel».

A long terme, le développement continu des technologies sous-jacentes telles que «la 5G, l'internet des objets (IoT), l'automatisation et l'intelligence artificielle (IA) seront des catalyseurs cruciaux».

A l'en croire, «l'intelligence artificielle et l'automatisation seront essentielles pour redémarrer les chaînes d'approvisionnement grâce à l'automatisation des processus de fabrication dans les usines connectées, réduisant le risque d'exposition humaine lors du transport de marchandises via des flottes connectées et des camions autonomes ainsi que de nombreuses autres applications».