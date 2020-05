Sénégal: Saly-Portudal - 59 millions de francs et 12 tonnes de riz mobilisés

Ousmane Guèye, le maire de la commune de Saly-Portudal, a révélé hier la collecte de 59 millions de francs et un stock de près de 12 tonnes de riz pour venir en aide aux nécessiteux dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 dans l'attente de la distribution des vivres de l'Etat.

Selon ses propos, cette logistique a été mobilisée grâce à de bonnes volontés et des associations.

En ce sens, en présence du comité communal et de ciblage des personnes vulnérables, le maire de Saly-Portudal a reçu un don d'une tonne de riz et de 100 masques des mains du président du Saly Sporting Club, Pape Sylla et en présence de son sponsor Yobenté express.

Les sportifs ont été suivis par l'association des jeunes de Saly de la diaspora. Ces derniers ont donné des vivres et des produits hygiéniques d'une valeur d'un million vingt-cinq mille francs.

Des sacs de riz, de lait, des caisses de savon, d'eau de javel, de détergents et d'oignons constituent leur apport.

Le maire Ousmane Guèye a loué le geste des jeunes de Saly et s'est ouvert aux donateurs de tout bord pour faire bénéficier de vivres toutes les familles de Saly dans l'attente de la distribution des vivres de « Force Covid-19 ».

A l'en croire, deux choses essentielles sont à prendre en compte dans cette guerre contre le coronavirus : le volet santé et la solidarité devant permettre aux populations de supporter les sacrifices avec un esprit de partage.

L'imam de Saly a magnifié le geste fait par les jeunes et a évoqué les enseignements du livre saint sur la grandeur du pardon, du partage et de la solidarité entre les croyants. Le curé de Saly a apprécié de même les apports reçus et a prié pour la fin de la pandémie.