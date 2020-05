Sénégal: Mady Touré président de Gfc sur la reprise du championnat en novembre - «Une mesure inacceptable et irresponsable»

La mesure de différer pour une durée de 8 mois le championnat national de football est loin de trouver l'adhésion de Mady Touré.

Le président de Génération foot, équipe évoluant en Ligue 1 monte au créneau pour «déchirer» le protocole dégagé par la Fédération sénégalaise de football pour la reprise et faire à la pandémie du Covid 19 qui contraint les compétitions à l'arrêt depuis plus de deux mois.

Le dirigeant du centre Amara Touré de Déni Biram Ndao qui compte saisir le président de la Ligue professionnelle (Saer Seck), estime que le comité d'urgence a agi «à-la-va-vite » à travers cette décision qu'il a qualifiée «d'irrespectueuse, d'irresponsable et d'inacceptable», prise sans consultations avec des présidents de clubs.

Les nouvelles mesures prises par le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football pour différer le championnat au mois de novembre prochain, ne sont pas les plus appropriées. C'est l'avis de Mady Touré qui a élevé hier, la voix pour fustiger la décision ainsi que la démarche.

Le président du club de Génération foot, équipe évoluant en L 1, estime que ledit comité a fait cavalier seul et «à-la-va-vite» en décidant de différer championnat au mois de novembre.

Une décision qu'il a qualifié «d'irrespectueuse et de d'irresponsable» et prise sans consultations des présidents de clubs. «Le comité d'urgence a fait cavalier seul.

C'est une décision irrespectueuse de la part de ce comité et de la Fédération sénégalaise de football. Personne n'a été consulté et je trouve qu'aujourd'hui, il faut cesser de se caresser dans le sens du poil pour faire plaisir. Le sentimentalisme va tuer notre football.

J'ai été dans ma bulle pendant une dizaine d'années. Je trouve cette mesure inacceptable, irrespectueuse et irresponsable.

Aujourd'hui, je ne vais pas me faire manipuler par des gens qui n'ont pas de clubs ou par des gens qui sont là parce qu'ils sont des politiciens. Je refuse cela maintenant», a-t-il réagi.

Le président du centre de Déni Biram Ndao fustige le format proposé avec une reprise des compétitions prévue dans 8 mois. «Du moment où l'on accepte le Play-off et le play-down dans ce cas là, il ne faut pas parler de Coupe du Sénégal. Quoi que l'on puisse dire, il restait six matchs à la Coupe du Sénégal.

Il ne faut pas qu'il ait deux poids, deux mesures. Il faut rester dans la logique. Soit, on dit que l'on prend la décision d'arrêter le championnat. Soit, il faut aller jusqu'au bout. Car, en jouant six matchs, il en restera que sept.

Donc, on peut le terminer. Aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui sait quand est ce que la pandémie va disparaître. Rester 8 mois, il faut que l'on soit plus sérieux !», tonne-t-il, tout en déplorant le manque de consensus qui a prévalu pour les mesures.

«On ne peut pas changer un règlement même en cas de force majeur, sans consensus. J'aurais souhaité qu'il ait un consensus de tous les clubs et de leurs dirigeants, qu'il ait un vote et que la majorité du groupe l'emporte. Prendre une décision à la va-vite, en nous disant d'arrêter le championnat et de rester 8 mois», regrette-t-il.

«LE MANQUE DE RESPECT NOTOIRE DOIT CESSER SI NOUS VOULONS QUE NOTRE FOOTBALL AILLE DE L'AVANT»

Poursuivant ses propos, le président de Génération foot d'ajouter : «il est temps que l'on se dise la vérité. Je ne suis contre personne. Le manque de respect notoire doit cesser si nous voulons que notre football aille de l'avant.

La Fédération représente l'association des clubs. Donc, le comité d'urgence ne doit faire cavalier seul. Que soit Me Augustin Senghor ou un autre de ce comité, quand ils veulent briguer un nouveau mandat, ils appellent les présidents de clubs pour avoir leur voix.

Qu'est ce qui empêche Me Augustin Senghor et Saër Seck d'appeler les présidents de clubs en urgence et de demander l'avis de chacun ? Ils ne l'ont pas fait !».

«SANS CONSENSUS, IL N'Y AURA PAS DE CHAMPIONNAT»

Devant cette situation, le président Mady Touré compte, suite à une concertation avec ses pairs présidents de club, saisir le président de la Ligue de football professionnel afin de trouver un consensus. «Je ne suis pas seul.

En ce moment, je suis en train de faire une concertation avec des présidents de clubs et d'écrire un courrier au président de la Ligue professionnel Saër Seck pour appeler tous les présidents de clubs de Ligue 1 et 2 et de trouver un consensus.

Sans consensus, il n'y aura pas de championnat. Aujourd'hui, la plupart des présidents, au moins 7 ou 8, ne sont pas d'accord. Il n'y aura pas de Play -off et pas de Play-down», conclut-il.