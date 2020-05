Sénégal: Dr Diagne sur la protection des personnes âgées - «Il leur faut porter systématiquement des masques dans les maisons»

interview

Les personnes du 3ème âge sont les plus exposées à la maladie à coronavirus à cause du vieillissement de leur système de défense et des autres comorbidités qui les affectent.

Selon le docteur Seydina Limamoul Mahdi Diagne, gériatre et nutritionniste au Centre médicosocial de l'Ipres de Pikine, en plus des mesures barrières édictées par le ministère de la Santé dans la lutte contre le coronavirus, il faut y associer le port de masque dans les maisons pour les personnes âgées et le suivi régulier des autres pathologies pour une stabilité afin de rendre la contamination difficile. Entretien... ...

Quelles sont les mesures à prendre à l'endroit des personnes âgées pour une meilleure protection ?

Ce sont les mesures que nous appliquons pour toutes les pathologies aigües. Pour ce qui concerne le coronavirus, il y a les mesures barrières comme ça été prescrit chez les sujets jeunes, ce sont les mêmes mesures valables pour les personnes âgées, à savoir le lavage des mains à l'eau et au savon, l'application du gel hydro-alcoolique, le respect de la distanciation sociale.

Cependant, avec les personnes âgées, il faudrait renforcer ces mesures en y ajoutant le port d'un masque systématiquement, même si ce n'est pas une directive du ministère de la Santé et de l'action sociale.

Il faut dans les familles, dans les maisons, pour les personnes âgées qui y vivent que cette mesure soit de mise. En général, ce ne sont pas elles qui sortent, c'est plutôt les autres, les jeunes, les adultes qui vont à l'extérieur.

Il faut que ces jeunes avant d'être en contact avec la personne âgée, se lavent les mains systématiquement et cela doit être une règle établie dans les familles et si la personne âgée peut porter un masque devant les autres, pourquoi pas.

Cela peut être une mesure supplémentaire pour les protéger. Dans les maisons avec plusieurs personnes, on a l'habitude de ne pas porter de masques, et c'est parce qu'on la porte toute la journée qu'on ne le fait pas à la maison.

Cependant, si dans les demeures il y a une personne âgée, pour mieux la protéger, soit la personne âgée porte le masque ou tous les deux. Il y a aussi le terrain sur lequel surviennent toutes ces complications.

C'est-à-dire, s'il y a une maladie chronique, faire tout pour qu'elle soit stable afin qu'elle ne soit difficilement déstabilisée par le coronavirus.

Et en dernier, dès que vous voyez quelque chose d'anormal, d'inhabituel, un signe aussi minime qu'inhabituel chez une personne âgée, il faut se dire qu'il y a quelque chose de nouveau.

Et dans le contexte épidémiologique où on est, il vaut mieux être prudent et faire appel à un médecin très rapidement.

Quelles sont les mesures prises dans votre structure de santé pour la dispensation des soins ?

Dans la dispensation des soins, ce sont des consultations sur rendez-vous mais il y a des consultations d'urgence.

Pour la première option, on appelle le malade la veille de son rendez-vous pour lui demander s'il y a quelque chose de nouveau ou pas. Est-ce que sa pathologie chronique pour laquelle il était suivi est normale, est-ce qu'elle prend correctement ses médicaments ?

Si tout va bien, on lui conseille d'envoyer un jeune, un membre de sa famille qui va venir et qui va nous présenter son ordonnance.

On lui renouvelle les médicaments qui doivent l'être avant de lui donner un autre rendez-vous à distance et comme les patients que nous suivons ont nos cordonnées, ils nous appellent en cas de problème.

La deuxième catégorie de patients est ceux qui n'ont pas de rendez-vous. On les reçoit et on les traite comme il se doit.

Mais maintenant, la consultation médicale ne peut pas se faire en respectant la distanciation sociale, nous avons des mesures barrières qui sont des exigences pour entrer dans le centre à savoir le lavage des mains, la prise de température, le port de masques entre autres.

Avec l'ouverture des lieux de culte, ne nourrissez-vous pas des craintes quand on sait que les personnes âgées sont au premier plan ?

C'est la crainte de tout le monde. Dès que cette mesure a été prise, la crainte est que les personnes âgées fréquentent plus les lieux de culte par rapport aux jeunes et donc naturellement, ces dernières ont plus de risques d'attraper le virus que les autres et que surtout s'il y a les rassemblements.

Nous, nous pensons que les raisons qui ont poussé le chef de l'Etat à prendre ces décisions, ne sont pas les raisons médicales mais plutôt peut-être économiques, socio culturelles et autres.

Maintenant, ce qu'on peut recommander à tout le monde, parce que nous sommes laissés à nous-mêmes, que ce soit la population ou les médecins, c'est cette impression que j'ai, ceux qui peuvent rester à la maison continuent de prier chez eux et c'est ce que nous recommandons.

Maintenant, ceux qui veulent absolument aller à la mosquée, qu'ils essaient de respecter cette distanciation sociale, se laver les mains. Je pense que si on le fait, on peut arriver à amoindrir les risques.