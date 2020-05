Gabon: 1 104 cas déclarés positifs, dont 912 cas actifs, 182 guéris et 10

Le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l'épidémie à Coronavirus au Gabon a donné sa énième conférence de presse ce 14 mai 2020 dont voici le résumé.

Progression du Covid-19 en dehors des capitales provinciales

La situation de l'épidémie de Covid-19 dans notre pays montre une progression de la maladie dans certains départements en dehors des capitales provinciales.

Ce phénomène est notamment lié aux multiples mouvements des populations dans un contexte de transmission communautaire.

Dans la province du Haut-Ogooué, en dehors de Franceville, les villes de Mvengué, Moanda et Mounana sont désormais touchées. Dans la province du Moyen-Ogooué, nous avons enregistré un premier cas dans la ville de Makouké.

La migration du Coronavirus dans les départements qui jusque-là étaient épargnés, est due aux mouvements des populations qui continuent à se déplacer d'une région à une autre sans respect des mesures barrières.

Situation épidémiologique

En matière de surveillance épidémiologique, sur les 434 prélèvements effectués, nous avons enregistré 100 nouveaux cas positifs répartis comme suit :

A Libreville, 72 cas positifs sur 309 prélèvements dont 36 cas sur 134 prélèvements issus du dépistage massif et 36 cas sur 175 prélèvements issus du dépistage actif, soit un total de 908 cas positifs ; - A Franceville, 21 cas positifs sur 175 prélèvements effectués, soit un total de 158 cas positifs ; - A Mvengue, 3 cas positifs sur 19 prélèvements effectués ; - A Moanda, 2 cas positifs sur 12 prélèvements effectués ; - A Mounana, 1 cas positif sur 2 prélèvements ; - A Makouké, 1 cas positif sur 2 prélèvements.

En matière de prise en charge, nous avons : - 20 nouvelles guérisons, soit un total de 182 personnes guéries ; - 158 personnes actuellement hospitalisées et 11 personnes en réanimation dont 2 sous respiration artificielle.

Au total, nous comptons 1 104 cas déclarés positifs, dont 912 cas actifs, 182 guéris et 10. Parmi les cas actifs, nous avons 158 hospitalisations dont 11 personnes en réanimation.

Un nouveau décès

Un nouveau cas décès a été notifié, il s'agit d'une dame de 70 ans, hypertendue avec une maladie du système, admise le 2 mai 2020 pour détresse respiratoire et dont le prélèvement s'est révélé positif Covid-19.

Devant la dégradation de son état de santé, elle a été transférée en réanimation et est décédée le 13 mai 2020 dans la nuit.

L'âge supérieur à 65 ans, l'hypertension artérielle (HTA), le diabète, l'association HTA et diabète, l'obésité ainsi que l'asthme constituent des facteurs de gravité en cas de contamination au Covid-19.

C'est pourquoi nous conseillons toutes personnes porteuses de comorbidités de se rendre chez leur médecin traitant pour le suivi de leur maladie. Nous leur demandons aussi de faire le dépistage sur les différents sites dédiés et d'appliquer les gestes barrières.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydroalcoolique ; - En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ; - Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ; - Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; - Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.