Cote d'Ivoire: Douanes ivoiriennes - Le général Alphonse Da Pierre remet officiellement le guide des procédures aux agents

Le Général Da Pierre Alphonse, directeur général des Douanes, a procédé ce mercredi 13 mai à l'École nationale des Douanes, sise au Plateau-quai fruitier, à la remise officielle du Guide des procédures de l'administration des Douanes aux différents responsables.

Découlant d'une part de la politique de modernisation des Douanes engagée depuis quelques années, et d'autre part, de la volonté du directeur générale de cette institution, d'améliorer les services rendus aux usagers-clients, la conception et l'édition dudit guide vise à assurer la transparence et la crédibilité des Douanes Ivoiriennes par la maîtrise des méthodes de travail.

Selon le général Alphonse Da Pierre, le guide des procédures douanières est un document dynamique qui sera continuellement adapté aux évolutions de la législation et des pratiques douanières.

L'élaboration de ce document vise plusieurs « objectifs opérationnels, à savoir : permettre aux agents qui embrassent une carrière en douane, d'avoir une vue d'ensemble sur l'organisation et le fonctionnement de l'administration qui les accueille; favoriser le respect de la déontologie et de l'éthique en mettant les agents des douanes face à leurs responsabilités dans l'exercice de leurs missions », a indiqué le Patron des Douanes ivoiriennes.

Tel que présenté par le Colonel Anne-Marie Diby Kouamé, directrice de la Communication, de la Qualité et du Partenariat avec le Secteur Privé, le guide de procédures est un instrument d'audit et de contrôle interne, le guide des procédures décrit et oriente de manière détaillée les étapes successives de réalisation d'une tâche, dans le but de déterminer les acteurs impliqués ainsi que leur niveau de responsabilité.

De façon opérationnelle, le guide des procédures des services douaniers explique pour chaque procédure, l'objet et le domaine d'application.

Il est structuré en quatre (4) tomes : Les procédures des services de conception et de management ; Les procédures des services d'appui ; Les procédures des services d'études, de statistiques et de recouvrement ; Les procédures des services opérationnels et les procédures spécifiques.