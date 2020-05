Cote d'Ivoire: Passation des charges/Enseignement Supérieur - Le nouveau ministre, le Professeur Adama Diawara prend fonction

Nommé le 13 mai 2020, mïnistre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le professeur Adama Diawara a pris officiellement fonction le jeudi 14 mai à la tour C, 20e étage.

La cérémonie de passation des charges entre le ministre sortant, le Docteur Abdallah Albert Toikeusse Mabri et le nouveau ministre Professeur Adama Diawara, s'est déroulée en présence de la représentante du Gouvernement.

Au cours de cette cérémonie, le ministre sortant a fait le point des dossiers à son successeur. Puis a rassuré son successeur qu'il pourra compter sur les agents qui, selon lui, sont d'« excellents collaborateurs » qui l'ont accompagné « avec beaucoup de loyauté et un sens élevé de l'État ».

Le Professeur Adama Diawara a, pour sa part, rendu hommage au Chef de l'État et au Premier Ministre qui ont porté leur choix sur sa personne en lui confiant le département de l'Enseignement supérieur de de la Recherche scientifique.

Aussi, a-t-il promis de continuer les œuvres de son prédécesseur qu'il a salué « l'immense tâche abattue depuis quelques années à la tête du département.

Soyez rassurés que tous les acquis, glanés durant votre passage à la tête ce ministère, seront capitalisés » a souligné le Professeur Diawara.

Non sans insister sur le défi qui attend ledit Ministère au regard de l'actualité, dominée par la crise sanitaire du Covid-19. « Cette pandémie qui nous oblige à nous repenser et à penser notre rapport aux autres.

Elle exige de nous, Enseignants-Chercheurs et Chercheurs, personnels, administratifs et techniques, étudiants et simples citoyens, de solliciter le génie humain qui a garanti et continue d'assurer à notre espèce la clé de sa survie », a fait remarquer le ministre entrant.

Notons que le Professeur Adama Diawara, anciennement Conseiller au Cabinet du Premier ministre chargé de l'Éducation , de la Formation professionnelle , de la Recherche Scientifique et de l'Emploi , est un spécialiste en Laboratoire de Physique de l'Atmosphère et mécanique des fluides à l'Unité de Formation et de recherche des Sciences des Structures de la Matière et de la Technologie (SSMT) de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Enseignant-Chercheur, Maître de Conférences il a également le Directeur sortant de la Station Géophysique de Lamto et le président du Réseau ivoirien de Suivi et d'Évaluation (RISE).