Togo: Gérard Akoumey claque la porte des Démocrates de Nicodème Habia

Cette démission était prévisible depuis déjà plusieurs semaines. C'est devenu chose faite désormais.

Par un courrier en date du 11 Mai 2020 dont votre organe Telegramme228 s'est procurée copie, le Secrétaire général et Porte-parole du parti les Démocrates de Nicodème Yao Habia, a claqué les portes du parti, ancien membre de la C14 et qui est resté dans la dynamique de l'éveil des consciences au sein de l'opposition togolaise.

Motif 'une telle démission, selon l'auteur de la lettre, incommodités. « Si mon crime est d'avoir affirmé haut et fort que l'improvisation, l'amateurisme et la médiocrité ne me ressemblaient pas et d'avoir exigé une ligne politique claire à défendre de même qu'un plan et programme d'action avec les moyens conséquents pour le parti, et bien je l'assume », écrit-il avant de poursuivre, « je prends mes distances du parti la tête haute pour avoir sacrifié de mon temps et de mon énergie pour faire de lui ce qu'il est aujourd'hui ».

Pour rappel, Gérard Akoumey, était de tous les combats au sein de ce parti surtout quand il s'est agi de la dissidence menée par le 1er Vice-président à l'époque, Théophile Adjamgba, proclamant contre les textes du parti la destitution du président Nicodème Habia et de ces certains responsables...