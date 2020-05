Togo: Tirer profit de la crise sanitaire

Le centre autonome d'études et de renforcement de capacités pour le développement au Togo (CADERDT) vient de publier une note d'analyse des impacts socioéconomiques potentiels du covid-19.

A ce stade, il ne peut s'agir que d'une évaluation.

Le rapport détaille les mesures sanitaires prises par le Togo et tente d'analyser quelles pourraient être les conséquences économiques de la crise.

Le tableau n'est pas réjouissant.

L'étude anticipe une baisse d'activité qui devrait entrainer globalement une chute du pouvoir d'achat des ménages et une diminution de la consommation finale, de l'épargne intérieure et de l'investissement privé domestique.

En outre, le ralentissement de l'activité économique au niveau mondial exercerait des tensions sur les divers flux financiers à destination du Togo en l'occurrence les transferts de fonds de la diaspora, les Investissements Directs à l'Etranger (IDE), l'Aide Publique au Développement (APD) et les autres flux financiers.

Mais il y a des signes d'espoir.

La crise du Covid-19 pourrait représenter une opportunité pour le développement de la production domestique.

En effet, les mesures de riposte et d'accompagnement mises en place par l'Etat togolais et soutenues par les institutions communautaires et les Partenaires techniques et financiers (PTF), vont dans le sens d'un accroissement de la dépense publique en faveur de l'investissement, notamment dans le domaine de la santé, du soutien au pouvoir d'achat des populations vulnérables et du soutien aux entreprises durement frappées par la crise.

Pour le CADERDT, chaque minute de crise est une opportunité. Pour permettre à l'économie togolaise de saisir cette opportunité, l'Etat pourrait à court et moyen termes : orienter une partie des ressources mobilisées vers l'organisation et le financement des chaines des valeurs locales, orienter la commande publique principalement vers la consommation locale et renforcer les exigences en matière de consommation locale pour le secteur privé et les ménages.

De même, l'Etat devrait investir fortement dans le renforcement de capacités des structures publiques en charge de la normalisation et de la qualité afin d'accroitre l'attractivité des produits locaux auprès des consommateurs nationaux et internationaux.

Le centre autonome d'études et de renforcement de capacités pour le développement au Togo a été créé en 2010, à l'initiative du gouvernement togolais, avec l'appui de la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF).

Le CADERDT a pour objectif principal le renforcement des capacités en matière d'analyse, de formulation et de mise en œuvre des politiques nationales de développement, en vue de promouvoir une croissance économique inclusive et durable. Les principaux bénéficiaires des activités du centre sont :