Guinée: Biélorussie - Le Guinéen Yansane de plus en plus inquiet

Un des rares pays à avoir maintenu ses compétitions sportives malgré le coronavirus, la Biélorussie fait face à une recrudesence de la pandémie. De quoi inquiéter encore plus Momo Yansané.

Dans un tweet, l'attaquant guinéen recommande des mesaures sanitaires après l'annonce de plusieurs contaminatiosn au sein de son club.

« Je vous informe que plusieurs membres de notre club ont eu le Covid 19, je leur souhaite bonne santé. Je souhaite des mesures sanitaires incluant la quarantaine pour plusieurs jours avant toute poursuite« , a t-il écrit.

I inform you that several members of our club are sick of Covid 19, I wish them good health. I want sanitary measures including quarantine for several days before any continuity. May God help ! #coronavirus #Survivor

- Momo Yansane (@MomoYansane) May 14, 2020

Une information qui intervient alors que la Biélorussie dispute la 9è journée de son championnat ce week-end.

Dans une récente intevriew déjà, l'ancien du FUS Rabat exprimait ses inquiétides face à la situation du coronavirus.

Par ailleurs, Yansane joue pour le FC Isloch. Il compte 4 buts en 8 matchs en ce début de championnat.