Sénégal: La CAN 2021 aussi dans la ligne de mire de Mbaye Niang

Après l'échec à la CAN 2019, plusieurs joueurs sénégalais ont déjà leur tête à la prochaine édition. Dans cette liste, figure Mbaye Niang.

Passé de près du trophée en 2002 et en 2019, le Sénégal aura une nouvelle chance en 2021 avec la même génération de la CAN passée qui a surement acquis de l'expérience. L'objectif est désormais clair, être en ordre de bataille pour aller remporter le premier titre continental de l'histoire des Lions.

Même si Niang pense déjà au Cameroun, il relève de façon implicite le jeu prôné en Egypte qui n'a pas permis à la sélection de réaliser son rêve.

« Nous Sénégal, on a eu des sursis on a eu des hauts et des bas. On a gagné sur les individualités parce qu'on a Mané et d'autres joueurs, qui à un moment donné ont fait la différence sur des matchs un peu plus facile mais concernant la finale je pense qu'il faut se servir de cette finale pour aller gagner la prochaine », a-t-il fait savoir lors d'un direct sur Instagram avec le journaliste de BeIN Sports Smail Bouabdellah.

Avant de conclure avec la finale perdue : « La finale, ils l'ont moins dominée mais ils ont fait un meilleur tournoi. Il ne faut pas être mauvais et dire qu'on était au-dessus de l'Algérie, j'entends plein de trucs. Comme je le dis, la finale tu la gagnes lors du premier match de poule. Eux ils ont mérité de gagner tout au long du tournoi », a-t-il conclu.

La CAN 2021, la priorité absolue de Mbaye Niang, Sadio Mané, Gana Gueye... Bref de tout Sénégal.