Ile Maurice: COVID-19 Bill - L'opposition va demander une «division of votes»

C'est le jour du vote pour le Covid-19 Bill et le Quarantine Bill. Ce vendredi 15 mai, 69 députés l'Assemblée Nationale (en l'absence du député OPR Buisson Léopold bloqué à Rodrigues) devront choisir entre le «ayes» et le «no», pour s'exprimer pour ou contre ces deux projets de loi controversés et dénoncés par la société civile, les mouvements citoyens, les syndicats et l'opposition.

Celle-ci avec seulement 26 représentants à l'Assemblée, contre 42 à la majorité, ne peut théoriquement pas faire échouer les projets de loi à moins que 9 députés de la majorité dans un ultime éveil de conscience ne décident de voter contre. Ce qui est en soi peu probable vu la fidélité affichée par les députés de majorité qui ont pris parole jusqu'ici dans les débats.

A quelques heures de la reprise des travaux cet après-midi, l'opposition se prépare à «sauver ce qui peut l'être». Ainsi, l'opposition va demander une «division of votes».

D'habitude au moment du vote, le speaker demande «those who are for say 'ayes' and those against say 'no'» et tous répondent en même temps avant que le speaker ne dise «the ayes have it». Avec une «division of votes», avant que le speaker ne dise «the ayes have it», chaque député devra répondre par «ayes» ou «no» individuellement et tour à tour.

«Ce n'est pas comme-ci - certes, sait-on jamais - nous entretenions un quelconque espoir que des députés de la majorité trahiraient Business Mauritius (ndlr les syndicats accusent le gouvernement de faire le jeu du secteur privé)», explique Shakeel Mohamed, le whip de l'opposition. «Mais la population pourra voir chaque député de la majorité se mettre debout et voter pour en tant qu'individu avec une conscience. L'histoire retiendra. Et chaque député de la majorité devra individuellement assumer son choix et le rejet de sa conscience», dit-il.

Et au-delà de la «division of votes», l'opposition fera aussi circuler une série d'amendements pour «sauver les meubles». Parmi ces amendements proposés, une «sunset clause», soit une clause pour une date d'expiration de ces changements. «Le manque de visibilité économique ne veut pas forcément dire krach», résume Shakeel Mohamed. «Si pour une raison ou une autre, le drame économique est moins conséquent qu'attendu, il ne faudrait pas que la hausse exceptionnelle du plafond de dette devienne permanente».

Ainsi l'opposition pourrait demander qu'il soit écrit noir sur blanc que les dispositions du Covid19-Bill ne soient valables que pour les six prochains mois.

L'opposition compte aussi proposer une série d'amendements aux changements que veut apporter le gouvernement aux lois du travail.

«S'il le faut, il y aura une réunion conjointe des membres de l'opposition de tous les partis avant le moment crucial du vote», propose Shakeel Mohamed.