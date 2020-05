Soudan: Le secrétaire des mouvements armés salue les efforts du gouvernement pour contenir les conflits

Khartoum — Le secrétaire général des partis politiques et des mouvements armés au Sud-Darfour, M. Saif Al-Din Adam Saleh a salué les efforts du gouvernement et les forces régulières pour avoir joué pleinement leur rôle dans la maîtrise des conflits dans plusieurs États fédérés du pays, notant le phénomène des conflits tribaux et des agressions contre les forces (régulières) sont considérées comme une agression pure et simple contre l'État et la dignité du Soudan dans le but de saper la révolution , la sécurité , la stabilité du pays et de ses citoyens.

Il a affirmé dans une déclaration à (SUNA) que le retard dans la nomination des gouverneurs et dans la formation du Conseil législatif contribue à l'absence de sécurité et a précisé que le retard affectait négativement le processus de paix, appelant à la nomination de personnes nationales possédant l'expertise et la compétence attestées par l'intégrité et l'impartialité pour réaliser les slogans de la révolution loin des quotas politiques et partisans.

Il a expliqué que le pays vit maintenant dans la phase de construction, ce qui exige que tout le monde s'éloigne de l'exclusion, de la marginalisation systématique, du règlement des comptes et de l'injustice politique.