Khartoum — Le membre du Conseil souverain et président suppléant du Comité pour le démantèlement, la lutte contre la corruption et la restitution des fonds, M. Mohamed Al-Faki Sulaiman a apprécié le discours du ministre des Finances et de la Planification économique Ibrahim lors de son interview à la TV Nationale, et il a décrit le travail Comité pour le démantèlement, la lutte contre la corruption et la restitution des fonds (CDLCRF) comme le meilleur et ayant une contribution claire à combler le déficit de Budget.

"Notre bonheur au sein du comité réside dans notre succès à restituer les fonds pillés directement à leurs propriétaires pour contribuer au financement de la nouvelle structure salariale, ce qui contribuera à changer la vie de 7 millions de fonctionnaires et de ceux qui en dépendent", a déclaré Al-Faki en Facebook.

Al-Badawi a estimé la valeur de la contribution du CDLCRF à 158 milliards de livres {soudanaises} , ce qui est un très grand nombre qui dépasse le montant des dépenses publiques a estimé à 128 milliards, et illustre l'ampleur du pillage intentionnel des ressources du peuple mené par des figures de l'ex-régime.