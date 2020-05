Ile Maurice: COVID-19 - Se donner les moyens de réussir l'équilibre entre la santé et l'économie

communiqué de presse

GIS - 15 mai 2020 : Les efforts du gouvernement pour réussir l'équilibre entre la protection de la santé des Mauriciens et la reprise économique face aux effets de la pandémie de Covid-19 ont été mis en avant par le Premier ministre adjoint, ministre de l'Énergie et des Services publics, M. Ivan Collendavelloo, lors de son intervention aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur le Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Bill et le Quarantine Bill.

« La santé des Mauriciens passe avant tout. Cependant il est important de maintenir un équilibre avec l'économie », a affirmé M. Collendavelloo. Le gouvernement veillera à ce que l'économie du pays ne soit pas confrontée au danger de la récession et que les citoyens puissent gagner leur vie sans être menacé par le chômage, a-t-il dit.

Selon lui, la population a été disciplinée et a soutenu les actions des autorités. Il a fait ressortir que le message du gouvernement est clair : Maurice est, depuis le début du mois de février, en situation d'urgence sanitaire ; cette situation perdure et le pays est toujours menacé. « Nous pouvons avoir une résurgence et, comme nous sommes un petit pays, nous devons nous protéger », a-t-il souligné.

Concernant le Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Bill et le Quarantine Bill, M. Collendavelloo a rappelé que des discussions ont eu lieu avec tout un chacun avant la présentation de ces deux projets de loi à l'Assemblée nationale, et que les droits des travailleurs seront respectés. Il a indiqué que les dispositions prévoient que les personnes en première ligne aient les moyens et les pouvoirs de se protéger, de protéger la société et Maurice dans son ensemble afin que le pays devienne une économie prospère et à haut revenu.

Le Premier ministre adjoint s'est également appesanti sur plusieurs mesures mises en œuvre récemment pour soulager la population telles que l'introduction de l'impôt négatif sur le revenu et le salaire minimum, de même que l'augmentation de la pension de vieillesse. « Cependant, maintenant des mesures temporaires doivent être prises », a-t-il déclaré.

En outre, M. Collendavelloo a tenu à saluer les efforts des jeunes qui ont dû se passer d'activités de loisirs en extérieur pendant la période de confinement. Il a aussi rendu hommage aux Mauriciennes, en particulier celles victimes de violences domestiques.