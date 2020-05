Ile Maurice: COVID-19 - L'accumulation en devises étrangères permettra à Maurice d'affronter la crise avec sérénité

communiqué de presse

GIS - 15 mai 2020 : L'augmentation des réserves en devises étrangères de Maurice sur ces cinq dernières années permettra au pays de faire face à cette crise sanitaire et économique sans précédentavec plus de sérénité.

C'est ce qu'a indiqué le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, M. Renganaden Padayachy, lors de la séance de Private Notice Question à l'Assemblée nationale cet après-midi.

En fin 2014, les réserves officielles du pays s'établissaient à Rs 124,3 milliards (3,9 milliards de dollars), représentant une couverture de six mois et demi d'importations de biens et de services. Ce montant a doublé pour atteindre, à la fin du mois d'avril 2020, Rs 280,6 milliards (7 milliards de dollars), soit une couverture de 12,8 mois d'importations de biens et de services. Selon lui, cette augmentation découle d'une stratégie d'anticipation visant à construire la résilience économique du pays pour se prémunir de chocs exogènes.

Concernant les banques commerciales à Maurice, le ministre a précisé, qu'à la fin de mars 2020, ces dernières détenaient des actifs en devises étrangères de l'ordre de Rs 780 milliards. Quant à leurs actifs nets en devises étrangères, ils s'élevaient à près de Rs 400 milliards, soit 10 milliards de dollars. « Maurice détient, à ce jour et au total l'équivalent de Rs 1 000 milliards en devises étrangères », a souligné Dr Padayachy.

Le grand argentier a également donné les dernières données pour le premier trimestre de l'année 2020. Les recettes touristiques pour cette période se situent à Rs 14,1 milliards, comparé aux Rs 16,5 milliards à la même intervalle l'année dernière. Les chiffres des exportations pour le premier trimestre sont à Rs 12,1 milliards.

Rappelant que les effets du Covid-19 n'ont pas épargné les places financières à travers le monde, Dr Padayachy a signalé que la Bourse de Maurice a tout de même enregistré, du début de l'année 2020 au 14 mai 2020, des investissements de portefeuilles étrangers de l'ordre de Rs 713 millions. Les entrées pour les investissements directs étrangerssont évaluées à plus de Rs 3 milliards.

Sur les craintes de l'effet négatif d'une éventuelle catégorisation de Maurice comme pays tiers posant des menaces au bloc de l'Union Européenne sur les fluctuations de capitaux étrangers, le ministre a tenu à rappeler que la liste de pays tiers à haut risque de la Commission européenne, sur laquelle figure Maurice, n'est qu'une proposition et qu'elle n'a pas encore été avalisée par le Parlement et le Conseil européens.

Le ministre est également revenu sur les amendements apportés par le Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Bill à la Bank of Mauritius Act. Il a mis en exergue la possibilité pour le Conseil d'administration de la Banque de Maurice d'investir, à sa discrétion et en toute indépendance, dans l'économie mauricienne. Il a également fait part de la demande de la Banque centrale pour un élargissement de ses compétences afin de pouvoir investir, dans l'économie locale, certains fonds investis à l'étranger, et actuellement soumis à de possibles rendements négatifs. « Au travers de cette demande, la Banque centrale entend assurer plus efficacement sa mission primaire, afin de concilier la stabilité monétaire et la soutenabilité du développement économique », a dit Dr Padayachy.