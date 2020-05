Angola: PIIM permet la réalisation de 387 projets dans le pays

Luanda — 387 projets, sur un total de 435 éligibles à l'exécution, dans le cadre du Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM), ont déjà leurs quotas alloués, payés et sont en phase de matérialisation, indique une source officielle du Gouvernement.

À cet effet, l'Exécutif angolais a mis à disposition un montant réglé de 9.448.051.703,42 de kwanzas pour l'année 2020, avec une exécution totale cumulée de 21.848.912.844,00 de kwanzas.

Selon un rapport du groupe technique interministériel pour la mise en œuvre du PIIM, parvenu vendredi à l'Angop, ce projet prévoit la construction et l'équipement d'écoles, d'hôpitaux et de centres de santé, de ponts, ainsi que la réhabilitation, le terrassement et l'asphaltage de routes nationales, secondaires et tertiaires.

Selon le rapport, 13 projets ont été exécutés au niveau central, faisant référence aux ministères de l'Administration territoriale et de la réforme de l'État, de la Construction et des travaux publics, de l'Energie et des eaux et des Transports.

Pour l'exécution financière des projets centraux, le Gouvernement a dépensé jusqu'à présent un montant global de 10. 721.523. 619,10 de kwanzas.