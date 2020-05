Burkina Faso: Gestion des fonds collectes contre le COVID-19 - La Commission de mobilisation pour plus de transparence

La Commission de mobilisation des ressources, budget et logistique, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, a organisé une sortie de presse le jeudi 14 mai 2020. Pour les organisateurs, il s'agit de rendre compte de la gestion transparente des fonds collectés pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

Comment les fonds collectés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 sont utilisés au Burkina Faso ? C'est ce devoir de redevabilité et de transparence qui a conduit la Commission de mobilisation des ressources, budget et logistique, à animer une sortie de presse avec les journalistes, le jeudi 14 mai 2020, dans la salle de conférence du Programme d'appui au développement sanitaire (PADS). « La Commission de mobilisation des ressources, finances et budget fait partie des dix commissions ou groupes thématiques mis en place au sein de la Coordination nationale de riposte au Covid-19. La mission principale de cette commission est d'assurer la mobilisation des ressources pour le financement des interventions liées au Covid-19 », a soutenu Dr Narcisse Naré, responsable de ladite commission.

A l'en croire, sa commission a engrangé des acquis depuis son installation. Au nombre de ces acquis, on peut retenir, entre autres : l'acquisition des équipements, des médicaments et des consommables ainsi que leur mise à disposition à la commission logistique, l'élaboration des requêtes de financements auprès des Partenaires techniques et financiers, l'évaluation budgétaire du plan de riposte, la réception des divers dons et la rétribution des acteurs de terrain.

En terme de bilan financier, il a noté que la situation du compte « Riposte Covid-19 », à la date du 13 mai 2020, se chiffre à 3 957 675 184 F CFA avec une dépense de 35 488 000 F CFA sur une recette de 3 993 163 184 F CFA. Le compte BCEAO « Covid-19 Burkina Faso » a un solde total de 15 049 962 500 F CFA. Le compte « PEC équipe Covid-19 », avec une recette de 600 000 000 de F CFA, connaît, à la date du 11 mai, un solde de 382 435 500 F CFA soit une dépense de 217 564 500 F CFA.

Cependant, la Commission fait face à des difficultés qui se résument, selon le responsable de ladite commission, à l'insuffisance ou la non disponibilité de certains consommables et équipements sur le marché mondial et le renchérissement des coûts. A cela s'ajoute l'insuffisance des ressources financières pour faire face à la pandémie.

Dans la même optique, le responsable de la commission logistique a aussi relevé des difficultés liées à l'insuffisance de matériel de protection, de matériel médico-technique, de réactifs et de consommables de laboratoire. En tout état de cause, la commission entend poursuivre la mobilisation des ressources afin de relever le défi. C'est pourquoi elle salue les initiatives de collecte de fonds à l'instar du Coronathon.

Les hommes et femmes de médias se sont rendus par la suite au ministère de la Santé pour constater de visu la réception des dons. Pour des soucis de transparence, le ministère des Finances a mis en place un dispositif de contrôle des fonds permettant de livrer des bordereaux de réception aux donateurs. Les dons en espèces sont versés dans le compte « Riposte Covid-19 » et les dons en nature sont acheminés et stockés dans un magasin.