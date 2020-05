Sénégal: Poursuivis pour commerce illicite de tabac - Oumar Bongo Guèye et ses co-prévenus relaxés

Pour avoir importé 30 kilogrammes de chicha, un opérateur économique a été attrait à la barre des flagrants délits du Tribunal de grande instance de Dakar pour trafic illicite de tabac. À l'issue du procès, le prévenu et les deux convoyeurs ont été relaxés.

Oumar Bongo Guèye a-t-il importé de la chicha pour le commercialiser ou pour se prémunir d'une pénurie en cette période de fermeture des frontières pour éviter la propagation de la Covid-19 ? Le moins que l'on puisse dire, si tant est que les 30 kilogrammes qu'il a importés sont destinés à sa propre consommation, il n'a même pas eu l'occasion d'effectuer une bouffée.

Pire, il a passé trois jours en prison à cause de ce tabac car au moment du déchargement du produit, des éléments de la Direction de l'office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) ont débarqué. Une personne anonyme a informé la police, soulignant que l'opérateur économique faisait du trafic illicite de tabac. Arrivés sur les lieux, les limiers ont embarqué le propriétaire de la marchandise, ainsi que les deux convoyeurs venus de la Guinée.

Placé sous mandat de dépôt, le 11 mai courant, le trio a été attrait à la barre des flagrants délits du Tribunal de grande instance mercredi. Face aux juges, les prévenus ont clamé leur innocence. «Je reconnais l'importation, mais j'ignorais que c'était interdit », a déclaré Omar Bongo Guèye.

À l'en croire, il a voulu se ravitailler à partir de l'extérieur compte tenu du contexte et pour avoir une meilleure qualité. « Avec le confinement, j'ai demandé à un ami établi en Guinée de m'en envoyer. C'était destiné à ma consommation personnelle. Je l'achetais à Sacré Cœur, mais le parfum laisse à désirer », a-t-il expliqué.

Et la présidente martèle : «5 cartons de six paquets, soit 30 kg, c'est trop pour une consommation personnelle ! ». Omar Bongo Guèye de répliquer : «Je devais le consommer pour deux mois, avec mes amis qui ont l'habitude de fumer avec moi. J'ignorais même la quantité. Mon ami a certainement trouvé le prix accessible, mais j'avais l'habitude d'acheter la chicha à Dubaï et je passais à l'aéroport sans être inquiété ».

Le parquet est revenu à la charge en lui faisant savoir que l'enquête a révélé qu'il s'active dans ce commerce illicite depuis 4 ans. Ce que le prévenu a contesté. Le chauffeur, Mamadou Seydou Diallo, a également nié les faits. Il a allégué qu'il ignorait le contenu réel du colis qu'il transportait, car on lui avait fait croire que c'était du café. Quant à son compatriote, Alphousseyni Baldé, il a déclaré qu'il était juste l'apprenti du chauffeur. Jugeant les faits constants, le parquet avait requis une amende de 10 millions de FCfa et la confiscation des objets saisis.

Pour Me Bamba Cissé, il n'y a aucun délit. Il a reproché aux policiers d'être partis d'un postulat selon lequel, la quantité découverte était destinée à la commercialisation. Or, a-t-il argué, « le fait de détenir ne signifie pas qu'il y a trafic ». Son confrère Me Ousseynou Gaye renchérit : « notre client est à 4.000 lieux du trafic de la chicha qui ne lui rapporte rien, par rapport à ses autres activités de commerce d'or et de diamant ».

Ils ont plaidé la relaxe et la restitution du tabac et les 20 millions de FCfa saisis. Conseil des convoyeurs, Me Abdoulaye Seck a fait la même demande puisque les téléphones et le camion de ses clients ont été saisis. Il a aussi demandé que ses clients soient renvoyés des fins de la poursuite puisque dans cette affaire, il s'agit d'une montagne qui a accouché d'une souris. Un avis que partage le tribunal qui a relaxé tous les prévenus et ordonné la restitution de leurs biens saisis.