Sénégal: Sonko et consorts sont plus corrosifs que le coronavirus

opinion

Le Chef de l'Etat, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, Covid-19, avait annoncé lundi dernier d'importantes mesures, notamment l'ouverture des mosquées, des églises pour les prières en nombre limité, l'allègement de l'horaire pour le couvre-feu, l'ouverture et la fermeture des marchés, le rapatriement des dépouilles de nos compatriotes décédés à l'étranger du coronavirus, dans le respect scrupuleux des règles sanitaires et d'hygiène.

La sortie du leader du parti Pastef, le député Ousmane Sonko, relayée par d'autres, et qui a suscité indignation et consternation même chez bon nombre de ses partisans et sympathisants, ne devrait guère surprendre. On pouvait bien penser que la situation dans laquelle cette pandémie de coronavirus a plongé l'humanité entière devait inviter celui-ci à un minimum de décence et de retenue. Mais, comme on le dit souvent, l'habitude est une seconde nature.

Chassez le naturel, il reviendra au galop. Leurs cris d'orfraie à titre d'indignation ne sont nullement mus par une préoccupation particulière au sort de leurs compatriotes face à ce mal pour le moment invincible, malgré les efforts déployés par le Président Macky Sall. La mesure tant attendue et saluée par bon nombre de citoyens qui a suscité tant de délires, diatribes, vociférations de la part du député Ousmane Sonko et consorts, qui aspirent pourtant à présider un jour aux destinées de leurs concitoyens, c'est la réouverture des mosquées et églises pour les prières quotidiennes.

Cette forte demande des Sénégalais comme celle du rapatriement des dépouilles de nos compatriotes décédés à l'étranger qui avaient suscité des mécontentements et même des révoltes chez bon nombre, étaient pour Sonko et autres enfin le bon combustible qui allait embraser et faire du Sénégal un brasier ingouvernable avec la confrontation rêvée entre les forces de l'ordre et les fidèles et installer le désordre et le chaos.

Les autorités religieuses, nos Khalifes généraux vers qui ces gens viennent se prosterner, nos frères et sœurs de la diaspora et leur famille vivant au Sénégal sont aujourd'hui édifiés de la vraie nature de Monsieur Ousmane Sonko et autres. Ceux-ci devront bien désormais faire la part des choses entre aspirer à être un Chef d'Etat et les aptitudes, capacités intellectuelles, humanitaires, morales, psychologiques et surtout psychiques qu'elles requièrent pour avoir le sens de la conscience et de l'unité nationale pour la paix et la cohésion sociale si précieuses, mais o combien si fragiles pour un État . Ces valeurs sont les préoccupations constantes du Président Macky Sall. Elles inspirent et guident ses actions quotidiennes dans toutes situations et en toutes circonstances au grand bonheur des Sénégalais.

Coordonnateur du Regroupement pour le sursaut citoyen et républicain