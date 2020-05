Maroc: Hervé Renard - L'ancien sélectionneur du Maroc à la tête de Marseille ?

Ancien entraîneur des équipes nationales de Zambie, Côte d'Ivoire et du Maroc, et actuel sélectionneur de l'Arabie Saoudite, Hervé Renard pourrait revenir en Ligue 1 après avoir tenté une première aventure avec le FC Sochaux et Lille il y a quelques années.

Alors qu'André Villas-Boas est annoncé sur le départ après l'officialisation de celui d'Andoni Zubizarreta, directeur sportif du club phocéen, 4 noms auraient été cochés par le président marseillais en vue de la succession du technicien portugais. Parmi ces noms, celui d'Hervé Renard.

Ancien entraîneur de Sochaux, Renard s'est vu confier cette équipe en 2013 après la démission d'Éric Hély à la suite des mauvais résultats. Et même s'il n'a pas réussi a maintenir le club en Ligue 1, il a eu le mérite de réveiller l'équipe en enchaînant des résultats qui lui ont permis de terminer 5e sur la phase retour du championnat.

Son expérience à Lille en 2015 (après avoir eu gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire) n'a pas du tout été souriante. Arrivé en mai, il a été démis de ses fonction six mois plus tard pour insuffisance de résultat.