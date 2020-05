Ile Maurice: Conseil des ministres - Un plan d'action pour la culture en préparation

Un plan d'action pour le Creative and Heritage Sectors est en gestation. Ce document sera une feuille de route pour réduire l'impact du Covid-19 sur les artistes en général. Surtout qu'il faut créer la mise en place de plateformes digitales pour que l'art puisse se pratiquer même de chez soi.

Transport public et lieux publics: des réglementations bientôt en vigueur

Les Road Traffic (Covid-19 Sanitary Measures) Regulations 2020 et les Light Rail (Covid-19 Sanitary Measures) Regulations 2020 vont statuer sur la distanciation sociale et le port du masque pour les passagers. D'ailleur, le ministre de la Santé va rendre public les Prevention of Resurgence and Further Spread of Epidemic Disease (COVID-19) Regulations 2020. Ce document va étayer les réglementations sanitaires pour empêcher la propagation du virus à Maurice. Ces réglementations seront pour les mesures barrières qui entreront en vigueur le 17 mai.

La Tourism Authority et la Beach Authority veilleront au respect des normes dans le secteur touristique

La Tourism Authority et la Beach Authority vont faire une série de recommandations sur les mesures sanitaires qui doivent être respectées par les opérateurs économiques. De même, la surveillance se fera sur une base permanente pour vérifier que des gestes barrières sont en place.

Les activités pour la jeunesse dispensées en ligne

Le ministère des Sports et de l'autonomisation de la jeunesse va tenir des activités en ligne. Ainsi, celles figurant sous le Duke of Edinburgh International Award Programme seront organisées en ligne. De même que des activités sur le soutien psychologique, une compétition de clips sur les méfaits du tabac, des cours sur le Youth Entrepreneurship par le National Youth Civic Service, entre autres. La compétition Zenes Montre To Talan 2020 aura son édition «depi lakaz». Également, l'Inter Youth Centre Family Quiz Competition, l'Online Treasure Hunt et l'Online Youth Concert vont se tenir sur la Toile.

Construction: la première phase de la reprise enclenchée

Le secteur de la construction va reprendre ses activités. Les entrepreneurs doivent maintenir des protocoles sanitaires stricts sur les chantiers. Le ministre de la Santé va publier un guide sur les mesures sanitaires qui doivent être respectées.

Les fonctionnaires vont adopter Jitsi Meet pour le télétravail

Après Microsoft Teams et Zoom pour les enseignants et les élèves, voici que les fonctionnaires vont utiliser Jitsi Meet Conferencing Plaform pour avoir un pied au bureau. Cet outil de vidéoconférence va permettre de tenir des réunions avec ceux qui seront au bureau et ceux qui vont tester le Work From Home.

Santé: une instance sur la négligence médicale créée

Le Medical Negligence Standing Committee va être créé pour lancer des enquêtes préliminaires sur toutes les erreurs médicales qui lui seront transmises. Ce comité va écouter les médecins, les familles et aussi des patients dans certains cas.

Nominations

Arvind Bundhun reste le directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority. Son contrat sera renouvelé le 1er juin, et ce pour deux ans encore. Louis Joël Yves José Patron a été nommé, lui, président du conseil d'administration de la Road Development Authority.