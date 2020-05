Angola: Les nouveaux ministères ont déjà des statuts organiques

Luanda — L'Exécutif angolais a approuvé ce jeudi, en conseil des ministres, les statuts organiques de huit départements ministériels fusionnés, dans le cadre de la réforme de l'Etat, en cours dans le pays.

Ce sont les statuts organiques des ministères de la Défense nationale et des Vétérans de la Patrie, et de la Culture, de l'Hôtellerie et du Tourisme.

Les statuts organiques du ministère des Télécommunications, des technologies de l'information et de la communication sociale, du ministère de l'Agriculture et de la pêche et du ministère du Commerce et de l'industrie ont également été approuvés.

De même, le statut organique du ministère des Travaux publics et de l'aménagement du territoire a aussi été adopté.

Le communiqué final de la session souligne que la réforme a permis une réduction sensible des structures internes et des postes correspondants de direction et de direction des départements ministériels, qui sont passés de 559 à 313.

Lors de la session présidée par le Chef de l'Etat, João Lourenço, le Conseil des ministres a été informé des résultats des discussions, à l'Assemblée nationale, sur la loi portant modification des statuts du Médiateur de justice, après avoir rendu un avis favorable à l'introduction d'un nouvel article .