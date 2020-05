Ile Maurice: COVID-19 - La reprise partielle amorcée de manière ordonnée aujourd'hui

communiqué de presse

GIS -15 mai 2020 : Lors du point de presse du Comité national de communication sur le Covid-19, le ministre du Tourisme, M. Georges Pierre Lesjongard, a déclaré que la reprise partielle des activités, autorisée à partir d'aujourd'hui, s'est faite de manière ordonnée.

Cette première phase permet d'entamer une réouverture par étape et contrôlée après 58 jours de confinement dus au Covid-19. Le but est de prévenir une résurgence de la maladie. Le ministre a indiqué que de nombreux facteurs ont été pris en considération dans le cadre de cet exercice complexe de reprise partielle, mais la priorité du gouvernement demeure la protection de la santé des Mauriciens.

Également présente, la ministre de l'Egalité des Genres et du Bien-être de la Famille, Mme. Kalpana Koonjoo-Shah, a déploré les cas de violences domestiques enregistrés pendant la période de couvre-feu sanitaire. Du 20 mars au 13 mai 2020, le ministère a relevé 812 cas de violences dont 349 contre les femmes, rapportés sur la hotline 139, et 463 contre les enfants. Selon Mme Koonjoo-Shah, le ministère a reçu le soutien de la police pour traiter ces cas de violence. Des ordonnances de protection ont, en outre, été émises à travers l'application Whatsapp.

La ministre a aussi salué les familles qui ont fait preuve de résilience et de discipline durant cette période de confinement en passant plus de temps ensemble. Rappelant que la Journée internationale de la Famille est célébrée le 15 mai chaque année, elle a invité les familles mauriciennes à continuer la solidarité et resserrer les liens afin de pouvoir contrer les effets de la pandémie.

Pour sa part, le ministre du Logement et de l'Aménagement du Territoire, M. Steven Obeegadoo, est revenu sur le Quarantine Bill qui vient remplacer la loi de 1954. Il a fait ressortir la nécessité d'un cadre légal moderne et plus efficace pour améliorer le niveau de préparation et d'intervention rapide des autorités sanitaires et fournir des moyens de prévention et de lutte contre la propagation de maladies transmissibles comme le Covid-19. De plus, il a aussi souligné que sous l'ancienne loi, la police avait exactement les mêmes pouvoirs d'arrestation sans mandat que ceux prévus dans le projet de loi.

Concernant les amendements apportés sous le COVID-19 (Miscellaneous Provisions) Bill, le ministre a affirmé qu'ils ont été discutés avec toutes les parties prenantes et sont dans l'intérêt de la population. « Ce nouveau projet de loi est crucial, compte tenu des effets négatifs croissants du Covid-19 sur la situation socio-économique du pays », a dit M. Obeegadoo.

Bilan sanitaire quotidien du Covid-19

Aucun cas positif de Covid-19 n'a été recensé durant les 19 derniers jours. Le pays a enregistré 332 cas confirmés et dix décès.

Un total de 85 475 tests a été effectué à ce jour dont 24 608 tests PCR et 60 867 tests antigènes rapides. 149 ressortissants mauriciens se trouvent actuellement dans les centres de quarantaine.