Madagascar: L'IPM complètement dédouané

Les doutes après la cacophonie provoquée par les résultats des tests effectués il y a une dizaine de jours sont maintenant levés. Le ton inquisiteur de la porte-parole du gouvernement avait laissé supposer qu'il y avait eu des défaillances quelque part et c'est tout juste si, elle n'avait pas mis sur la sellette l'Institut Pasteur de Madagascar.

La décision d'associer le laboratoire d'analyse du centre Mérieux à la reprise des tests qui avaient créé cette polémique, a suscité un certain malaise. Les résultats publiés avant hier ont certes apaisé les esprits, et dédouané entièrement l'IPM. On attend maintenant que soient dévoilées les défaillances du processus ayant amené ces erreurs.

L'IPM complètement dédouané

Le communiqué publié par la ministre de la Culture et de la communication que toutes les salles de rédaction attendaient dans la journée de mercredi, n'est tombé que tard dans la nuit et n'a apporté aucun éclaircissement sur les défaillances qui avaient été évoquées, la semaine précédente.

Si l'on voulait parler familièrement , on dirait qu'elle "a botté en touche ». La conférence de presse donnée par l'IPM hier a complètement dédouané ce prestigieux institut. Son personnel a utilisé des méthodes fiables lors de l'analyse des échantillons qu'on lui a fournis. C'est en amont qu'il y a eu des défaillances. « Quand on engage la responsabilité d'un processus, tous les maillons doivent y prendre part », a souligné le professeur André Spiegel, le directeur de l'IPM. Dit ainsi, il n'est plus question de responsabilité partagée.

Le communiqué de la ministre de la Culture et de la communication avait continué que les investigations allaient être poursuivies pour savoir exactement qui avait failli. C'est donc maintenant en toute sérénité que va s'effectuer la suite de l'enquête. Les erreurs seront déterminées et elles devront être reconnues. Cela ne devrait cependant pas mettre à mal tout le système mis en place dans la lutte contre le Covid- 19.