Madagascar: Concert virtuel - Olo Blaky retrouve ses valeureux soldats

Un rendez-vous dont il ne faut surtout pas s'en priver. Les retrouvailles avec le groupe Olo Blaky auront lieu sur la scène de l'IFM le temps d'un concert virtuel.

Voilà une grande nouvelle qui enchante tous les amateurs de ce genre musical à la fois éclectique et transcendant que nous livre depuis ses débuts le groupe Olo Blaky. Un concert à l'ère du temps, virtuel certes, mais prometeur de réjouissances et d'émerveillement avec le soutien de l'Institut français de Madagascar (IFM). C'est ce qui se prépare pour nous ce samedi 23 mai à partir de 10h30 via sa page facebook.

Un moment exceptionnel se profile ainsi à l'horizon. Même si l'on ne peut malheureusement pas jouir en direct de cette énergie singulière et contagieuse qui anime une fois en scène le fameux Naty Kaly, fer de lance du groupe, rien ne peut priver ses fans de festoyer avec lui dans leur confinement. Transcendant comme à son habitude, le groupe Olo Blaky nous promet un retour en force inédit sur la scène de l'IFM Analakely.

Un voyage enchanteur

Fiers, farouches et passionnés, Patrick à la guitare, Odylon à la basse, Tsiory Aaron à la batterie et le charismatique Naty Kaly au chant, jouant aussi de sa kabosy, forme le groupe.

Par la force des choses et grâce à un savant mélange, différents genres s'entremêlent pour donner vie à une musique à la fois envoûtante et entraînante, et c'est ça Olo Blaky. Du hip hop aux sonorités plus traditionnelles, le groupe invite à un voyage musical captivant où les mélodies urbaines se conjuguent avec les celles du terroir.

Place à la fête et à la danse, ainsi qu'à la musique donc, Naty Kaly et sa bande s'apprêtent à faire vibrer de valeureux soldats, ainsi que la scène de l'IFM Analakely via sa page facebook. Tenez-vous prêt !

Armez-vous d'une bonne connexion et rechargez votre téléphone, c'est un concert unique, fort de l'engagement du groupe à scander les valeurs du « Taninjanaka » et de l'éclectisme de son art qui vous hypnotisera dans la matinée du 23 mai. Nul doute qu'une fois ce rendez-vous passé, vous serez bel et bien d'aplomb pour entreprendre votre journée, inspiré et galvanisé par le dynamisme de Naty Kaly. « Alefa volombava ! » comme l'affirme-t-il souvent.