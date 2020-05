Madagascar: Crise sanitaire - La BGFIBank se veut être un partenaire de référence

La BGFIBank a remis un don à la CUA.

La BGFIBank s'engage fortement à soutenir le peuple malgache pour faire face à la crise sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie Covid-19. Pour ce faire, le directeur général de cette institution financière, en la personne de Barnabé François, a remis hier un don de 4 tonnes de riz destiné aux couches vulnérables de la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA).

En effet, la BGFIBank est pleinement consciente de son rôle et de sa responsabilité dans le développement économique et social de Madagascar. La remise officielle de ce don s'est tenue au parvis de l'hôtel de ville d'Antananarivo, et ce, en présence du Maire de la CUA, Naina Andriantsitohaina et son équipe.

Programme d'aide. Plus précisément, ce don est destiné à soutenir les efforts menés par le gouvernement tout en renforçant l'aide déjà déployée par la commune afin d'atténuer les effets de cette crise sanitaire, en particulier envers les personnes les plus vulnérables. Le directeur général de la BGFIBank Madagascar a fait également remarquer sa volonté de renforcer son partenariat avec la Commune Urbaine d'Antananarivo, notamment en cette période difficile.

Par ailleurs, suite à l'appel lancé par le Président Andry Nirina Rajoelina à l'endroit des établissements financiers, la BGFIBank a été l'une des premières banques du pays, à avoir mis en œuvre un programme d'aide aux entreprises avec des solutions personnalisées et complètes, pour les chefs d'entreprise et les particuliers.

« Fidèle à son engagement citoyen et solidaire historique, le groupe BGFIBank œuvre activement depuis onze ans maintenant aux côtés des Malagasy et des pouvoirs publics pour construire ensemble un avenir meilleur », explique Barnabé François. Plus fort ensemble contre la covid-19 et pour un avenir meilleur, la BGFIBank Madagascar se veut être également le partenaire de référence de l'Etat, des entreprises et des particuliers.