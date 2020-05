Cote d'Ivoire: Ministère de l'Intégration africaine - Ally Coulibaly passe la main à Albert Flindé

Ally Coulibaly, qui a présidé aux destinées du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur pendant huit ans, a officiellement cédé, hier, son fauteuil à Albert Flindé. C'est le secrétaire général du gouvernement Etté Eliane Bimanagbo qui a organisé cette cérémonie de passation des charges entre les deux personnalités.

Ally Coulibaly, remettant les dossiers afférant au ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur à son remplaçant, s'est dit convaincu que ce dernier sera à la hauteur du challenge. « (...) Je sais, cher frère, que vous aimez les défis. Et que vous allez jouer votre partition en accord parfait avec le mandat qui est attaché à votre portefeuille. Votre expérience professionnelle et vos mérites personnels seront, je n'en doute pas un seul instant, des atouts décisifs dans l'exercice de vos nouvelles fonctions », a-t-il soutenu.

Ally Coulibaly, désormais ministre des Affaires étrangères, a invité son " frère" à capitaliser et à renforcer les acquis qu'il a réalisés à la tête du ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. Pour la réussite de cette mission, il lui a demandé de travailler en synergie avec ses anciens collaborateurs. « Ils m'ont permis de réaliser ce que nous avons réalisé et de tenir haut le flambeau. Je suis certain qu'ils redoubleront d'ardeur à vos côtés pour vous permettre d'œuvrer au renforcement de l'Intégration africaine et à l'amplification de la participation de nos compatriotes de l'extérieur au développement harmonieux de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire », a-t-il conseillé.

Albert Flindé a pris l'engagement de faire rayonner ce ministère relativement à la vision du Président de la République, Alassane Ouattara et du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly qui lui ont fait confiance en lui confiant une si grande responsabilité. « Soyez rassuré, mon cher frère Ally Coulibaly, que tous ses acquis glanés durant votre passage ici seront capitalisés consolidés et utilisés à bon escient », a-t-il promis.

Albert Flindé, s'adressant à ses nouveaux collaborateurs, a dit compter sur eux, sur leurs qualités intrinsèques, leur loyauté et détermination à l'épauler dans cette aventure exaltante qu'il entame avec eux.