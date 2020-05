Maroc: Les mesures d'accompagnement prises par le consulat du Royaume à Paris

M. Mustapha El Bouazzaoui, Consul Général du Royaume du Maroc à Paris a passé en revue les différentes mesures prises par le Consulat Général afin d'accompagner et assister l'ensemble de nos concitoyens bloqués sur place.

M. le Consul a assuré, dans une déclaration à la chaine nationale « Al Aoula », qu'une fois les mesures de quarantaine annoncées, le Consulat Général du Royaume du Maroc à Paris, comme le reste des représentations diplomatiques et consulaires du Royaume, a reçu des instructions du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger pour mener à bien les procédures d'accompagnement et de suivi de ces Marocains bloqués, fournir toutes sortes de soutien matériel et moral et suivre les différents cas.

Ainsi, depuis le début de cette crise sanitaire, le Consulat Général à Paris a pris contact avec les différentes préfectures de la ville, afin de prolonger la validité des visas pour les personnes bloquées, et leur permettre d'avoir une autorisation provisoire de séjour.

Par ailleurs, M. El Bouazzaoui, a affirmé que le retour est un droit naturel et garanti et que c'est l'une des premières priorités du ministère des Affaires étrangères.

Cependant, le retour ne doit pas être considéré sous un angle purement technique, mais plutôt dans le cadre d'une vision et d'une approche participatives de tous les départements ministériels, dans le but d'assurer la sécurité sanitaire de toutes les personnes bloquées durant leur rapatriement, ainsi que celle de leurs familles et proches, pour éviter tout impact négatif éventuel sur leur état de santé.