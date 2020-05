Madagascar: Riposte à la pandémie - Une assistance technique et médicale indienne débarque

Six cents tonnes de denrées alimentaires ainsi que de l'hydroxy-chloroquine en comprimés sont départagés par Madagascar et ses îles voisines. Un navire de guerre indien va accoster dans la Grande-île pour ramener cette quantité de produits de première nécessité et de médicaments. De ce navire descendra deux équipes médicales indiennes. Premier pays au chevet de Madagascar depuis l'alerte mondiale par rapport à la pandémie, l'Inde a déjà offert neuf cents tonnes de riz pour venir en aide aux victimes des dernières inondations.

En cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l'État malgache se chargera de la répartition des PPN et médicaments de la part de l'Inde. Ce pays qui se positionne en tant que première puissance intervenant dans la zone indianocéanique, figure parmi les partenaires de Madagascar sur le plan des relations internationales. La coopération entre les deux pays se renforce de plus en plus même si les liaisons aériennes restent suspendues. L'Ambassade indienne à Antananarivo rapporte que l'octroi de dons au profit de l'État malagache se fait dans le cadre du programme de sécurité et de croissance pour tous dans l'espace indianocéanique , appelé Sagar.

Les médecins indiens sont attendus dans les centres de santé où sont internés les malades du coronavirus dont le nombre connait une hausse croissante depuis le début du mois. Avec un ralentissement du nombre de guéris malgré la disponibilité du remède local, l'intervention indienne avec ses médicaments est attendue dans son efficacité dans la gestion locale de la crise pandémique.