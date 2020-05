Cote d'Ivoire: Réaménagement des mesures de restriction contre la COVID 19 - Dr Édith Kouassy appelle à une adaptation des stratégies face à la pandémie

Rester vigilant et en alerte en dépit du réaménagement des mesures de restriction. Notamment celles relatives à la levée du couvre-feu et la réouverture des restaurants et "maquis" sur l'ensemble du territoire. Cela, selon Dr Édtih Kouassy, passe par une adaptation des stratégies.

Conseillère au ministère de la Santé et de l'hygiène publique, cette dernière, à la faveur du point-presse quotidien délocalisé à la mairie de Port-Bouët sur la lutte contre la maladie à coronavirus, a dans cette perspective, invité les professionnels de la santé à rester en éveil afin de ne laisser aucun cas suspect, les comités locaux de riposte à être toujours en alerte.

S'adressant aux populations, elle leur a recommandé d'être les propres gendarmes et mêmes des uns et des autres en ce qui concerne le respect des mesures comme le port obligatoire des masques de protection, le lavage régulier des mains, le respect de la distanciation.

« Pour les responsables des lieux de cultes et de communauté, il s'agira de veiller au respect des mesures sécuritaires et sanitaires. Pour les propriétaires des restaurants, maquis, magasins et commerces, votre responsabilité est grande dans le maintien de vos activités à long terme par les mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur. Pour les jeunes, pensez à votre santé, elle est plus précieuse que tout et vaut tous les sacrifices », a-t-elle expliqué.

Dr Édith Kouassy, dans le souci de freiner la propagation à une vitesse exponentielle de la Covid-19 en Côte d'Ivoire après le réaménagement des mesures restrictives par le gouvernement au terme de la réunion du Conseil national de sécurité (Cns), a invité ses concitoyens et les personnes vivant sur le sol ivoirien, à une franche collaboration et surtout à faire preuve de responsabilité dans cette guerre contre ce virus mortel.

La conférencière, parlant de la commune de Port-Bouët, a déclaré que cette cité balnéaire, de par sa situation géographique (porte d'entrée aérienne en Côte d'Ivoire et terrestre par Grand-Bassam, son abattoir légendaire, son marché de bétail, ses parcs) reste une zone de propagation rapide de la pandémie si les mesures ne sont pas respectées. A ce sujet, elle a félicité la commune, Dr Emmou Sylvestre qui, dans son intervention, a dit avoir accentué ses actions de riposte contre la pandémie à coronavirus par une sensibilisation accrue de ces administrés contre cette maladie.