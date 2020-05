Cote d'Ivoire: Ministère de l'Intégration africaine et des ivoiriens de l'Extérieur - Albert Flindé prend les rênes.

Nommé le 13 Mai 2020, nouveau ministre de l'Intégration africaine et des ivoiriens de l'Extérieur, Albert Flindé a officiellement pris fonction, ce vendredi 15 Mai. La passation de charges entre lui et son prédécesseur, Ally Coulibaly, a en effet, eu lieu ce jour, dans les locaux dudit ministère, au 22e étage de la Tour C, au plateau. En présence de Mme Eliane Atté Bimanagbo, secrétaire générale du gouvernement et de plusieurs membres du cabinet du ministre sortant, lui-même nommé ministre des Affaires étrangères, en remplacement de Marcel Amon Tanoh, qui a démissionné du gouvernement, le 19 mars 2020.

A l'occasion, le ministre Ally Coulibaly, a d'abord adressé ses félicitations à son successeur, avant de lui confier les projets de ce département. Notamment, le forum de la diaspora ivoirienne et le projet de construction du port sec de Ferké. « Pour vous épauler dans votre exaltante mission, autour de vous, avec vous, se trouvent des collaborateurs qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leur savoir- faire, pour nous aider à atteindre les résultats flatteurs auxquels nous sommes parvenus. Ils ont été les chevilles ouvrières du forum biennal de la diaspora ivoirienne. Ce rendez-vous biennal qui, avec ses trois éditions, est devenu un rendez-vous incontournable ainsi qu'une référence en termes de retrouvailles nationales et surtout d'implication sociale, économique et financière de nos compatriotes vivant en dehors de la mère-patrie à laquelle ils restent liés par le cordon ombilical. Le 4è Forum est prévu en 2021.Je m'en voudrais de ne pas citer l'un des acquis emblématiques de notre gestion : le Port sec de Ferké, dont les travaux vont démarrer dès que les mesures de fermeture des frontières seront levées », a-t-il souligné.

Il a aussi félicité et remercié ses désormais ex-collaborateurs pour leur contribution à la réussite de sa mission à la tête de ce département. « Je voudrais féliciter les cadres, les collaborateurs et toutes les petites mains qui ont permis de tenir haut le flambeau. Je voudrais les remercier de leur loyauté et de leur engagement de tous les instants. Je reste persuadé qu'ils vous seront d'une grande utilité pour conserver les acquis. Ils redoubleront d'ardeur à vos côtés pour vous permettre d'œuvrer au renforcement de l'intégration africaine et à l'amplification de la participation de nos compatriotes de l'extérieur au développement harmonieux de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire ».

Ally Coulibaly a en outre, exprimé sa gratitude à l'endroit du Chef de l'Etat et du Premier ministre pour sa nomination à la tête de la diplomatie ivoirienne. « Tout le monde en convient, notre diplomatie a gagné en visibilité, en lisibilité comme en cohérence. La voix de la Côte d'Ivoire est écoutée et entendue dans les instances africaines où ses contributions politiques et financières sont citées en exemple »

Dans le même sens, le ministre Albert Flindé, a également rendu un vibrant hommage au Chef de l'Etat et au Premier ministre pour sa nomination. « C'est avec gravité et un honneur immense que j'ai accepté d'assurer cette lourde responsabilité. C'est une marque de confiance renouvelée », a-t-il affirmé. Il a aussi rendu hommage à son prédécesseur le « travail énorme » abattu en huit ans, à la tête de ce ministère. « Vous avez donné du volume à ce ministère. Félicitations pour le travail qui a été fait pour en faire un ministère important. Vous partez mais vous restez avec nous, car nous auront besoins de votre expertise. Tous les acquis seront capitalisés ». A ses nouveaux collaborateurs, il a demandé de faire preuve de professionnalisme. « Je voudrais compter sur vous, sur vos qualités intrinsèques, votre loyauté, votre détermination. Je vous demande l'engagement à tout instant », a-t-il insisté.