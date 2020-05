Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19/ Mesures de soutien aux Pme - Félix Anoblé rassure les chefs d'entreprise

Le ministre de la Promotion des Pme, Félix Anoblé, a entamé le mardi 12 mai, une série de visites d'entreprises ivoiriennes impactées ou sinistrées par la crise sanitaire causée par le Covid-19.

La visite qui a débuté au Maquis Du Val dans le quartier de Cocody-Centre, se poursuivra jusqu'au mardi 19 mai. Au cours de ces visites, Félix Anoblé a tenu un message de compassion mais surtout d'espoir aux responsables des entreprises visitées.

« 100% des entreprises ivoiriennes sont impactées par la crise sanitaire, et plus de 60% sont sinistrées. Surtout les entreprises des secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme. Le gouvernement mesure bien ces difficultés actuelles et celles à venir quand les mesures de restriction seront levées. Le Chef de l'Etat a une oreille attentive au cri du cœur des entreprises. C'est pourquoi il a pris plusieurs mesures de riposte sanitaire, mais surtout économiques, entre autres la mise en place des fonds de soutien aux Pme et aux grandes entreprises ainsi que l'opérationnalisation du Fonds de garantie. Ces fonds ont commencé à être abondés et permettront aux entreprises de se relever », a indiqué le ministre.

Concernant le Fonds de soutien aux Pme, le ministre a informé qu'il est actuellement fourni à plus de 40 milliards de F Cfa, et que la phase de sélection des bénéficiaires a commencé. Concernant le Fonds de garantie, il est opérationnel depuis une semaine environ. Grâce à ce fonds, a commenté Félix Anoblé, les difficultés d'accès au financement des Pme auprès des banques seront quelque peu résorbées.

Après le Maquis Duval, la délégation ministérielle s'est rendue le même mardi 12 mai à Hyperaccess Systems (Has) à la Riviera-Palmeraie, ensuite à Côte d'Ivoire Escargot dans la ville d'Azaguié. Toutes ces entreprises visitées sont sinistrées. Et, à en croire leurs responsables, les dizaines d'emplois qu'ils offrent seront définitivement perdus si rien n'est fait pour leur venir en aide.