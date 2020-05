Sénégal: Kaolack/ Préparatifs pour la prochaine campagne agricole - Retour des ruraux et débroussage des parcelles entravent la poursuite des opérations

Marqués cette année par la présence de la pandémie du Covid19, les préparatifs de la campagne agricole 2020/2021 sont naturellement hypothéqués dans la plupart des collectivités du pays. L'année dernière, en pareils moments de la campagne agricole, il suffisait simplement de faire un petit tour dans les villages pour voir dans ces grandes aires de la nature, les paysans travailler sans relâche.

Très motivés et sans aucun aperçu de ce qui pourrait exister quelques mois plus tard, ils commençaient déjà à couper ce qui restait des herbes de la dernière saison, à les mettre en tas avant de les brûler. Et partout où l'on passait, la fumée suffocante sortie de ces braises sauvages remplissait l'air et rendait parfois la respiration difficile. Une situation, mieux des opérations qui se sont raréfiées cette année à cause de la pandémie du Covid 19, car empêchant encore la majorité des paysans exilés en ville pour un petit boulot de rentrer et vaquer à leurs occupations. Dans les villages il est ainsi signalé que certains habitants qui n'ont pas encore pu retourner au bercail, ont confié le débroussage et le défrichage de leur parcelle ou d'autres formes de travaux préliminaires à un frère ou un ami resté au village afin de gagner du temps et d' anticiper sur un retour à date incertaine.

DES SEMENCES DISPONIBLES CERTES, MAIS FAIBLEMENT RETIREES

En matière de semences, les opérations de distribution vont démarrer sans délai, mais certainement timidement sur la plus grande partie de la région. Déjà avec les opérateurs privés et stockeurs, on est à la phase d'analyse pour la certification des semences dont on dispose. La quantité d'arachide dont ils disent disposer s'apprête à être acheminé vers les différents points de retrait situé un peu partout entre les trois (3) départements. Il nous est signalé que depuis le 20 Avril dernier les notifications délivrées par le ministère de tutelle sont déjà distribuées aux personnes attributaires en même temps que les plannings de mise en place des intrants. Selon les prévisions de l'Etat, ces tonnes de semences seront naturellement renforcées par les quantités fournies par les entreprises industrielles comme la Sonacos. Malgré l'étroitesse de la quantité de matières premières qu'elle a obtenue cette année et celles des professionnels du marché de l'exportation.

Ainsi avec la présence du coronavirus, le problème se situe plutôt au niveau des magasins de stockage et points de retrait pour les paysans. Là, les autorités ne veulent plus des fortes mobilisations et regroupements de personnes qui se constituaient autour de ces lieux qui, d'habitude étaient le point de rencontre de plusieurs villages situés tout autour. Ces autorités optent plutôt pour des opérations de retrait sans grande affluence, avec un personnel le plus réduit possible. Chaque village est ainsi représenté par quelques producteurs qui viennent retirer pour les autres les quotas qui leur sont attribués. Il faut cependant souligner la volonté de l'Etat d'augmenter cette année la marge de semences à tous les niveaux.

Pour l'arachide certifiée, il a en effet décidé d'accroître les 10.000 t distribuées l'an passé et de passer à 13.800 t cette année. Un exercice qu'il va pour autant porter dans la plupart des semences à grandes spéculations.