Congo-Brazzaville: Football-Transferts - Luyindama se voit à Aston Villa, Kakuta pressenti à Lens

Les Congolais sont bel et bien sur le marché de transferts en ce mercato d'été.

L'on apprend que le défenseur central international de Galatasaray en Turquie, Christian Luyindama Nekadio, pourrait se diriger vers l'Angleterre. Selon le quotidien turc Fotomac, l'ancien joueur du Standard de Liège, du Tout-Puissant Mazembe, de Sanga Balende, du Daring Club Motema Pembe aurait déjà choisi d'ailleurs sa future destination. Il aurait préféré Aston Villa, plutôt Westham ou encore Everton. De toute manière, Christian Luyindama pourrait bien goûter au championnat considéré aujourd'hui comme le meilleur au monde, la Premier League. Blessé au genou en octobre 2019, le solide défenseur avait déjà les entraînements avec Galatasaray, club auquel il est lié jusqu'en 2022. Les dirigeants du club le plus populaire d'Istanbul pourraient laisser filer l'un de leurs piliers en défense, malgré eux, pour une clause de sortie fixée à 15 millions d'euros.

On parle de plus en plus depuis quelques jours du retour de Gaël Kakuta à Lens son club formateur où il est parti assez tôt (16 ans) vers Chelsea. Aujourd'hui à 28 ans, le milieu offensif international congolais ne peut pas rester à Amiens relégué en L2 française. Lens a retrouvé la Ligue 1 et se mette en avant pour le retour de Kakuta dans son effectif. « Kakuta de retour à Lens ? J'ai toujours eu cette vision pour mes joueurs, en accord avec eux, de ne jamais freiner leur carrière. Je l'ai toujours démontré et ils m'en ont été vraiment reconnaissants. Simplement, chaque chose à un prix. Le prix de Kakuta ? on est dans la loi de l'offre et de la demande », a déclaré Joannin, le dirigeant d'Amiens sur Bein Sport. Il laisse donc la porte ouverte pour les tractations. Le Congolais est aussi sur les tablettes de Strasbourg et Saint-Etienne maintenus à Ligue 1.

Isaac Mbenza, un retour à Montpellier ?

Ancien de Montpellier, Isaac Mbenza n'a pas pu s'affirmer à Huddersfield Town d'abord en Premier League ensuite en Championship Anglaise (D2). Prêté à Amiens au mercato d'hiver lui qui revenait de blessures, il n'a donc pas pu vraiment jouer avec la suspension du championnat de la L2 française, et entre-temps, Amiens est descendu en L2. Donc, l'attaquant belgo-congolais envisage déjà de repartir. Et en attendant des précisions, on parle de son retour à Montpellier où il a passé quelques saisons avant de prendre la direction de l'Angleterre. Les dirigeants Montpelliérains penseraient donc à un retour de Mbenza pour suppléer aux éventuels départs d'Andy Delort et Gaëtan Laborde. Mais le joueur est encore sous contrat d'une année avec Huddersfield qui l'avait acquis à Montpellier, ainsi que l'attaquant international béninois Steve Mounié. Au cas où la piste Mbenza n'aboutirait pas, d'autres noms circulent du côté de Montpellier : Papis Malaby Dembele de Nancy et Moussa Sylla de Monaco.

Né en France il y a 24 ans, et ancien international espoir belge, Isaac Mbenza est sélectionnable chez les Léopards de la République démocratique du Congo. Et il a ouvert la porte pour porter le maillot du pays d'origine de ses parents. « Je n'ai jamais été contacté par la sélection, mais je ne ferme pas la porte... Si on me présente un projet dans lequel je peux avoir un rôle, je ne dirais pas non. Elias Katchunga (son ancien coéquipier à Huddersfield ndlr) m'a parlé de l'équipe nationale. Il m'a dit qu'il y a une bonne ambiance et que les nouveaux sont bien intégrés », a déclaré Isaac Mbenza au site web Léopardsfoot.com. Mais pour l'instant, le joueur est centré sur sa prochaine destination, lui qui ne pourrait pas suivre Amiens en L2 Française.