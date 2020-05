Egypte: Saison annulée, Al Ahly ne sera pas champion !

La décision de la Fédération Egyptienne concernant la saison sportive 2019-2020 est tombée. Suspendu à la 18ème journée pour plus de deux mois, le championnat de première division ne va plus reprendre et donc annulé.

Vendredi dernier, les 17 clubs de l'élite se sont réunis pour se pencher sur l'issue de la saison sportive. Tous n'étaient pas d'accord. 11 ont opté pour l'arrêt définitif et les 6 autres, une annulation pure et simple. Le dernier mot est revenu à la Fédération qui a pris de la décision de s'aligner sur celle prise par la minorité.

La saison est annulée en Egypte. Mais Al Ahly et Mokawloon respectivement 1er et 2ème avant la suspension du championnat sont qualifiés pour la Ligue des Champions CAF. Tandis que Pyramids et Zamalek vont disputer la Coupe CAF.

Une mauvaise nouvelle pour Al Ahly qui était sur la voie royale pour décrocher son 42ème titre de champion. Puisqu'il devançait son dauphin de 16 points mais hélas !

L'Egypte devient donc le 12ème pays africain à prendre une telle décision depuis l'avènement du Coronavirus.