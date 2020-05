Sénégal: COVID 19 - Bilan au vendredi 15 mai 2020 - 2 décès, 121 nouveaux cas dont 2 communautaires

Les chiffres qui ressortent des laboratoires d'analyse indiquent que le Sénégal est sur le fil rouge face à l'épidémie à Covid-19. À la date du vendredi 15 mai, 2310 cas ont été déclarés sur le sol sénégalais et 1394 sont encore sous traitement.

La recrudescence des personnes testées positivement s'est accompagnée d'une multiplication des cas de décès, soit 25 à la date d'hier. Faisant le point virologique du vendredi 15 mai, la directrice de la santé publique, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a renseigné : « sur 1128 tests réalisés, 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,7% ».

Et de préciser qu'il s'agit de « 119 cas contacts suivis par nos services et de 02 cas issus de la transmission communautaire repartis entre Guédiawaye (1) et Touba (1) ». Éclaircie dans la grisaille, « 48 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris », a fait savoir Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye.

Par ailleurs selon le communiqué N°75, « 06 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann (01) et de l'hôpital Principal (05) » et « l'état de santé des autres patients hospitalisés est stable ». Covid-19 a de nouveau fait 02 victimes dans le pays. Selon la directrice de la santé publique, il s'agit de 02 hommes, l'un résidant aux Parcelles assainies et l'autre à Pire. « Le premier homme est âgé de 58ans décédé à son domicile aux Parcelles Assainies. Le test effectué sur la victime est revenu positif le 14 mai 2020 » a déclaré Dr Marie Khémesse. Et de poursuivre : « le second est un homme âgé de 60ans, résidant à Pire. Il est décédé ce vendredi 15 Mai 2020 à 6h50 à l'hôpital Principal de Dakar ».

Ces 02 nouveaux cas de décès porte le total à 25. A la date d'hier, vendredi, le Sénégal comptabilise 2310 cas de Covid-19 dont 2027 cas contacts suivis par les services sanitaires, 197 cas communautaires et 86 cas importés. Grâce aux efforts et sacrifices louables des agents de santé, 890 personnes ont été guéries. La capitale reste l'épicentre de l'épidémie avec 1153 cas, à sa tête le district Dakar Ouest qui, à lui seul, compte 361 cas positifs.