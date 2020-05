Sénégal: Kalidou Koulibaly - Négociations entamées entre le Sénégalais et le PSG

Pisté par le PSG, Kalidou Koulibaly est susceptible de quitter Naples cet été. Les dirigeants parisiens seraient actuellement en négociation avec leurs homologues italiens pour son transfert.

C'est le nom qui revient le plus souvent à l'heure d'évoquer la défense du PSG et la succession de Thiago Silva, en fin de contrat en juin et qui n'a toujours pas reçu de proposition de prolongation: Kalidou Koulibaly est bien sur les tablettes du PSG, comme l'explique L'Equipe ce jeudi matin. Un nom déjà cité par de nombreux médias, dont RMC Sport, et qui a même été commentée par les joueurs actuels du PSG, comme Idrissa Gueye.

Puissant, athlétique et régulier, l'international sénégalais s'est imposé comme une valeur sûre en Série A italienne, enchainant des saisons abouties à Naples. Et les dirigeants parisiens sont déjà passés à l'offensive en vue de son transfert. Selon les informations de Corriere dello Sport, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a intensifié les contacts avec le Napoli pour recruter Kalidou Koulibaly lors du prochain mercato.

Il sera surtout essentiel pour le PSG de trouver rapidement un accord avec Naples pour le défenseur sénégalais, car Jürgen Klopp et Ole Gunnar Solskjaer ont lancé l'assaut pour le Lion du Sénagal. Les coachs respectifs de Liverpool et de Manchester United ont à la fois formulé une offre de transfert au Napoli et proposé un contrat au joueur.

Mais pour s'attacher les services de Kalidou Koulibaly, Paris devra se montrer très convaincant. La direction de Naples attendrait une offre d'environ 100 millions d'euros pour lâcher son joueur. Un prix très élevé qui pourrait refroidir les ardeurs du Paris Saint-Germain.