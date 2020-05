Sénégal/Cameroun: Meilleur joueur africain - La réponse sobre de Diouf à Samuel Eto'o

Lancé par El-Hadji Diouf, le débat est visiblement arrivé à son terme avec une mise au point du Sénégalais. Ce sujet a fait le chou gras des internautes sur les réseaux sociaux. Qui est réellement le meilleur joueur africain de l'histoire ? L'ancien joueur de Liverpool s'est auto-proclamé plus talentueux que Drogba et Eto'o. Des commentaires sont allés dans tous les sens après cette sortie. Et la réponse du Lion Indomptable a été cinglante.

Dans un direct sur Instagram, Samuel Eto'o n'a pas fait dans la dentelle. Et réitère encore une fois qu'il est le meilleur parce qu'il aurait pu gagner 8 voire 9 Ballons d'or africain. Alors qu'on s'attendait à un début de clash entre les deux légendes, Diouf a calmé le jeu et clôt définitivement ce débat.

« Être le plus talentueux ne veut pas dire être le meilleur... Si je dis que je suis le meilleur c'est parce que j'étais le plus audacieux à un moment donné... Samuel Eto'o et moi, nous nous connaissons. Nous sommes des Golden Boys. Les gens attendent qu'il réponde pour qu'après je rétorque mais ça n'a pas vraiment de sens » a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à SeneWeb.

Une réponse sobre d'El-Hadji Diouf qui met fin au débat.